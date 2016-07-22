"Народный фронт" призвал не политизировать ситуацию вокруг Волынской трагедии

Ниже представлен полный текст заявления НФ:

"Мы рассматриваем принятый документ как политический акт, содержащий выборочные исторические оценки и, к сожалению, не отвечающий духу стратегического партнерства между нашими государствами.

Нашу обеспокоенность усиливает тот факт, что на протяжении длительного времени были проигнорированы многочисленные предложения как украинских парламентариев, так и общественных деятелей одобрить совместный акт памяти по чествованию жертв украинско-польского конфликта во время Второй мировой войны и обеспечить подлинный диалог памяти и перспективы.

Читайте такжеСейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом

Особую тревогу вызывает то, что решение Сейма одобрено в условиях войны России против Украины.

Во время, когда Украина защищает не только свою свободу, но и безопасность Польши и всей объединенной Европы, одобрение документов, в которых содержатся выборочные исторические оценки, политизация трагедий прошлого в отношениях между нашими народами, является неприемлемым.

Читайте такжеПорошенко прокомментировал признание Сеймом Польши Волынской трагедии "геноцидом"

Ответственность за вред, причиняемый нашим отношениям невзвешенными политическими декларациями, в полной мере ложится на радикальные группы внутри польского парламента, чья недальновидность является печальным повторением трагических ошибок, что уже были известны нашей общей истории.

«Народный фронт» отмечает, что немало ведущих польских политических и общественных деятелей, в противовес маргинальным радикальным силам, ответили украинским партнерам с единственной и безальтернативной формулой решения таких проблем в виде обмена письмами о взаимном прощении.

Читайте такжеВ МИД отреагировали на принятие Польшей решение о признании Волынской трагедии геноцидом

Осуждая действия радикальных сил, руководствующихся шовинистическими настроениями и действующими в угоду общему для нас российскому агрессору, мы одновременно верим, что политизированные исторические концепции не смогут омрачить магистральную линию наших отношений: украинско-польского партнерства ради единства всей Европы.

Мы призываем украинское и польское общество к мудрости, взвешенности и готовы поддержать активный и откровенный диалог понимания, который позволит остановить антиукраинскую истерию и открыть дальнейшую перспективу для доброжелательного и конструктивного диалога между нашими странами".