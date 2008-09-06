Генассамблея ООН одобрила резолюцию о борьбе с терроризмом

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу единогласно одобрила резолюцию, определяющую дальнейшие пути реализации Глобальной контртеррористической стратеги, передает ИТАР-ТАСС.

Как заявил председатель 62-й сессии ГА ООН Срджан КЕРИМ журналистам, приняв эту резолюцию, государства-члены ООН "определили принципы и пути ее реализации, подтвердив приверженность укреплению международного сотрудничества в деле предотвращения терроризма и борьбы с ним во всех его формах и проявлениях".

С.КЕРИМ назвал документ историческим и подчеркнул, что в ходе обсуждения "государства-члены Объединенных Наций подтвердили ценность Глобальной контртеррористической стратегии". В резолюции выражается "решительное осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях, кем бы, где бы и с какой бы целью он ни осуществлялся, поскольку он является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности".

В документе также подтверждается главная ответственность государств- членов ООН за осуществление Глобальной контртеррористической стратегии и содержится рекомендация неправительственным организациям и гражданскому обществу по мере необходимости участвовать в этой борьбе. ГА ООН призвала "государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к существующим международным конвенциям и протоколам против терроризма".