На Прикарпатье собирают подписи за введение президентского правления

На Прикарпатье начали собирать подписи за введение в Украине президентского правления, а также за объединение вокруг национальной идеи.

Об этом сообщил журналистам председатель Ивано-Франковской областной организации Конгресса украинских националистов Богдан БОРОВИЧ.

По его словам, события в Верховной Раде Украины свидетельствуют «об угрозе национальной безопасности Украины». Он сообщил, что Конгресс украинских националистов и Координационный совет патриотических сил, учитывая угрозу потери государственности и в случае последующего заострения политической ситуации в Украине требуют введения президентского правления и призывают всех граждан консолидироваться вокруг национальной идеи. Они также требуют запретить деятельность «антиукраинских, антигосударственных сил». Б.БОРОВИЧ заметил, что свое заявление организация озвучит в воскресенье на вече в Ивано-Франковске, которое пройдет под лозунгом «Нет кремлевскому сценарию!».