Дубина и Миллер обсудили, из чего будет складываться цена на газ

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР обсудили вопросы ценообразования на газ в 2009 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины», встреча состоялась в центральном офисе ОАО «Газпром» в Москве.

Обсуждались текущие вопросы, связанные с поставками газа в Украину и его транзитом по украинской территории. Стороны отметили конструктивный характер сотрудничества и выполнение условий соглашения о развитии отношений в газовой сфере. В 2009 году работа будет продолжена на принципах, зафиксированных в соглашении.

Также речь шла об объемах поставок и транзита газа по прямым контрактам между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». Проведены консультации по вопросам ценообразования на газ при поставках в Украину в 2009 году. Подготовка к подписанию соответствующих контрактов будет продолжена.

Справка УНИАН. В марте 2008 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали соглашение о развитии отношений в газовой сфере.

В 2008 году в Украину будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхождения объемом не менее 55 млрд. кубометров по цене 179,5 долл. за тысячу кубометров. Покупателем газа на границе с Украиной на данный момент является НАК «Нафтогаз Украины».

В соответствии с соглашением, с 1 мая 2008 года прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме 7,5 млрд. кубометров в год осуществляет 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром» – ООО «Газпром сбыт Украина».