Ющенко, Янукович, Тимошенко: соревнование по политическому суициду

Анализируя действия основных персонажей украинской политики в послепомаранчевый период новейшей истории, приходишь к парадоксальному выводу: они явно соревнуются, кто осуществит самый эффективный акт политического суицида. Это своего рода ноу-хау украинской политики, поскольку не только в цивилизованных, а даже в самих диких странах мира политики стремятся к успешным, а не к самоубийственным шагам. Хоть чем-то выделяемся в глобализированном мире...

Возьмем главу государства Виктора Ющенко. Он осуществил ужасный с точки зрения собственного политического будущего шаг сразу же после инаугурации: назначил премьер-министром Юлию Тимошенко.

Нет, с моральной точки зрения, это было прекрасно, честно и порядочно. Подписал обязательство перед политическими союзниками – и выполнил. Но с политической точки зрения – это было очень неосмотрительно. Зря предупреждало Виктора Андреевича окружение и аналитики, что недопустимо ставить на такую должность человека с собственными (и болезненно безграничными) политическими амбициями. Механизм «самоказни» был запущен.

Ловкими информационными операциями Ющенко через две недели опустили рейтинг на 15%. Все неосмотрительные действия главы государства (даже вялые и невыразительные) прекрасно отлаженная бютовская информационная машина усиливала, рельефизировала и доносила до каждого избирателя. Речь идет, в первую очередь, о подписании так называемого Универсала национального единства. Его инициаторы почему-то думали, что страна следом за Майданом в едином порыве воскликнет: „Восток и Запад вместе!” Но последствия этого действа оказались совсем другими. От Ющенко отошла еще одна группа электората, особенно в Западной Украине. Тем более что Президент подал на премьера кандидатуру своего вчерашнего самого ожесточенного врага Януковича.

Довольно много стоила рейтингу Виктора Андреевича и темная история с „РосУкрЭнерго”, его потуги по возвращению себе как можно более широких властных полномочий.

А когда личный рейтинг Ющенко и рейтинг „Нашей Украины” опустились до критической границы, Президент вдруг начал бой с противником, который имеет раз в шесть выше рейтинговые показатели и контролирует правительство, парламент и большую часть исполнительной вертикали власти.

Неоднократно был замечен в попытке сделать себе харакири и дважды экс-премьер, лидер Партии регионов Виктор Янукович.

Иначе, как позорной, не назовешь поведение верхушки ПР после проигрыша президентских выборов 2004 года: полная молчанка, перепрятывания по заграницах, колаборантские подвижки. Им просто повезло с Ющенко, другой победитель просто раздавил бы в лепешку этот полумертвый организм. Вместо этого нескольких „деятелей” потаскали по допросам, Ющенко съездил в Донецк, накричал на местное руководство, и на том все успокоилось. Суицид Януковича не удался, началась реанимация.

Следующий самоубийственный шаг лидера ПР – подписание все того же злосчастного Универсала, которое стоило ему множества электоральных очков. Но апофеоз реализации суицидальных наклонностей „тому що послідовного” – это, бесспорно, согласие идти на досрочные парламентские выборы 2007 года. И это в момент, когда Янукович и „антикризисная коалиция” имели практически всю полноту власти в стране. Неужели так припекло Ринату Леонидовичу на западные биржи? А Янукович пошел у него на поводу? И где теперь те политтехнологи, которые рисовали „донам” 40%? И где те переговорщики из западного политбомонда?

В итоге Янукович получил в общественном мнении имидж „лузера”, проиграл выборы и привел к власти „демократическую коалицию” БЮТ и НУ–НС.

Сейчас Янукович на грани окончательного самозарезания ритуальным кинжалом. Достаточно проголосовать за повышение избирательного барьера, реализовать на следующих (очередных или внеочередных) парламентских выборах милую сердцу Януковича двухпартийную систему в Украине – и все. Один на один очаровательная дамочка – Юлия Владимировна – сжует „донов” без перца и соли. Начнет с Виктора Федоровича – как самого питательного.

Кстати, о Юлии Тимошенко. Бывшая „газовая принцесса” попыток политического суицида предпринимала ничуть не меньше, чем два Виктора. Достаточно вспомнить знаменитое тайное ночное совещание на даче премьера Тимошенко перед отставкой при участии руководителей силовых ведомств. Если верить бывшему нардепу фракции БЮТ и члену политсовета партии „Батьківщина” Дмитрию Чоботу, на совещании обсуждалась возможность импичмента Президента. Это было едва ли не опаснее, чем в середине 90-х на длительное время связать свою судьбу с такой одиозной фигурой как Павел Лазаренко. На то время, осенью 2005-го, у Ющенко было достаточно полномочий и влияния, чтобы закрыть для Тимошенко путь в большую политику, в первую очередь, взорвав бизнес ее спонсоров. Но прошло.

Для какого-то другого премьера оказалось бы самоубийственным накручивание инфляции повышением социальных выплат и очередным „ручным” управлением важными сегментами рынка. А для Тимошенко – как Божья роса.

Пусть не суицидальным, но уж точно мазохистским был „поход на Киев” в прошлом году, который завершился, в сущности, фиаско для БЮТ и лично вип-агитаторши за Турчинова Юлии Тимошенко.

А какой смертельный номер мы наблюдали 2 сентября текущего года... Тайный сговор с политическими врагами – „регионалами”, голосование, направленное на уничтожение Ющенко и „Нашей Украины”. На фоне упрямого молчания Тимошенко о своем отношении к агрессии России на территорию Грузии это было трактовано как фактическое подтверждение слухов о наличии секретных договоренностей Тимошенко с Кремлем. Такие действия могли бы стать самоубийственными для политика, ядерный электорат которого локализован в Западной Украине.

Но не становятся. Почему?

Лично автору кажется, что ответ очень простой: та самая харизма. Уважаемый академик-философ Мирослав Попович в одном из интервью УНИАН так сказал про Тимошенко: „Она, безусловно, чрезвычайно яркая личность, и это даже тешит мое национальное самолюбие... Профессора должны судить всех, выставлять всем оценки. Но я здесь не способен на объективные оценки”.

Если уже академик не способен, что уже говорить об электорате! Он все простит яркой и артистичной женщине. И ЕЭСУ, и Лазаренко, и чаепитие с Кучмой, и заговоры с „регионалами”, и договоренности с Путиным...

Одна мысль мучает автора: что будет с Украиной, пока ее лидеры занимаются этими квазифрейдистскими суицидальными и садомазохистскими игрищами? Ведь в случае чего потянут за собой в могилу и все государство...

Николай Писарчук