Флот надо укреплять выходцами из Западной Украины

Командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Силу страны Игорь ТЕНЮХ сегодня в Ивано-Франковске обсудил с председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации Николаем ПАЛИЙЧУКОМ и председателем областного совета Игорем ОЛИЙНЫКОМ возможность формирования подразделения военно-морской пехоты на контрактной основе из выходцев из области.

Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации. Речь шла о взятии на контрактную службу на военный флот около 120 прикарпатцев.

Сегодня в Ивано-Франковской области с рабочей поездкой находилась делегация Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во главе с адмиралом, командующим Военно-Морскими Силами ВСУ И.ТЕНЮХОМ и генерал-майором, заместителем командующего Военно-Морскими Силами ВСУ Украины Александром ОСТРОВСКИМ. На встрече с руководителями области обсуждалось также активизация просветительской кампании о преимуществах контрактной службы в Вооруженных Силах Украины среди жителей Прикарпатья. В городе Надвирна состоялось совещание командующего ВМС с представителями органов власти, областного и районных комиссариатов. Руководители ВМС осмотрели отремонтированные помещения, в которые будут переведены курсанты Прикарпатского военно-спортивного лицея-интерната из Богородчан в Надвирну.