Договоренности между Тимошенко и Януковичем: в чем они заключаются?

Вчерашние и сегодняшние события бесспорно расставили все на свои места, причем понятно, что никаких экспромтов со стороны Юлии Тимошенко и Виктора Януковича не наблюдается. Похоже, все идет по расписанному и согласованному ими плану. Не исключаю, что гарантом выполнения этих планов и взаимных обязательств между Тимошенко и Януковичем являются Медведев–Путин.

Кстати, понимание, что все происходит по предварительно расписанному и просчитанному сценарию, есть и у спикера парламента Арсения Яценюка. Об этом свидетельствует то, что даже он заговорил об измене, подкупе и византийщине с самого утра вторника – еще до начала известных общих голосований БЮТ и ПР. Яценюк, судя по всему понял, что как раз ему места в этих договоренностях нет.

Что же это за план? Есть некоторые основания считать, что речь идет вот о чем:

Во-первых, Юлия Тимошенко и Виктор Янукович хотят полностью исключить из игры Президента Виктора Ющенко – вплоть до устранения его от власти путем импичмента – в случае его попыток противодействовать их планам и выполнению обязательств, взятых перед Москвой. Именно решению этого вопроса был посвящен весь вторничный законодательной пакет общего голосования БЮТ и ПР. Это, в частности, касается законов и изменений к законам Украины о Кабинете Министров, о Конституционном суде, о временных следственных комиссиях, о СБУ и тому подобное. Этого же добиваются и кремлевские вожди. Потому что гарантией их поддержки должно стать выполнение обязательств Юлии Тимошенко и Виктора Януковича как относительно недопущения вступления Украины в НАТО, так и переориентации всей внешней политики с Запада на Север. Ющенко, бесспорно, этим планам будет мешать.

Во-вторых, должно состояться формирование новой временной коалиции БЮТ и ПР, где премьер-министром будет Юлия Тимошенко, а Янукович займет кресло спикера Верховной Рады.

В-третьих, эта временная коалиция будет действовать до принятия изменений в Конституцию Украины. Кажется, именно об этих изменениях говорила Юлия Тимошенко во время своего обращения к народу. Они будут предусматривать полную или почти полную ликвидацию должности Президента Украины. То есть даже если она останется, то Президент будет иметь сугубо декоративные функции. В то же время изменения в Конституцию будут выписаны таким образом, чтобы сформировать фактически двухпартийную парламентскую систему. Победитель избирательных гонок получает должность премьер-министра, а лидер крупнейшей оппозиционной партии – кресло главы Верховной Рады, с более широкими полномочиями. Таким образом будет создан такой себе дуумверат.

Такая парламентская модель обеспечит как Юлии Тимошенко, так и Виктору Януковичу, гарантию на много лет вперед их стабильного государственного статуса и собственного благосостояния, а также их ближайшего окружения. В пределах этих изменений в Конституцию скорее всего будут предусматриваться нормы относительно провозглашения так называемого “нейтрального статуса” Украины, который в действительности будет гарантировать долгосрочную зависимость от России.

Борис Кушнирук