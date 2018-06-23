ГУР МО Украины: в разведке друзей не бывает

Грузино-российский конфликт, если рассматривать его вне большой политики, а с чисто военной точки зрения, в очередной раз ярко продемонстрировал давнюю истину. А именно – что у вас может быть сколь угодно многочисленная, обученная и оснащенная армия, но если при этом нет или бездействует стратегическая военная разведка, то эффективность этой армии снижается до микроскопических показателей. При этом группы спецназа военной разведки численностью 10–12 человек способны решать задачи оперативно-тактического, а то и оперативно-стратегического уровня. А разведывательная информация относительно стратегических планов противника и оперативной обстановки может в корне изменить ход конфликта.

Например, стоило бы грузинскому спецназу провести классическую диверсионную операцию по подрыву Рокского тоннеля, и российская 58-я армия столкнулась бы с серьезнейшими трудностями в вопросе переброски войск. При этом терялось бы драгоценное время, что позволило бы грузинской армии закончить операцию в Южной Осетии, а президенту Саакашвили – поставить международную общественность перед фактом полного контроля в регионе.

С другой стороны, отсутствие у российских войск разведданных по оперативной обстановке (этот вопрос, как официально сообщала российская сторона, рассматривался в Генштабе ВС РФ) позволило достаточно эффективно действовать грузинским ПВО. А российская боевая авиация в числе военных объектов в основном наносила удары по пунктам дислокации грузинских пехотных бригад, откуда на тот момент были выведены личный состав и техника. То есть, грубо говоря, бомбила пустые казармы.

Но критиковать легко, гораздо сложнее и важнее сделать соответствующие выводы для себя. Так получилось, что грузино-российский конфликт произошел как раз накануне празднования Главным управлением разведки Министерства обороны Украины своего 16-летия. Характеризуя нынешнее состояние военной разведки, начальник ГУР МО генерал-майор Виктор Гвоздь говорит следующее:

– На сегодня мы с полным основанием констатируем: в Украине создана и успешно функционирует достаточно эффективная структура военной разведки, объединяющая как разведывательные, то есть «добывающие» информацию, так и информационно-аналитические структуры. Но это, конечно же, не повод останавливаться в развитии. Анализируя то, на что нам необходимо обратить внимание в ближайшем будущем, прежде всего, стоит упомянуть технические средства разведки. Тем более что научно-технический потенциал для создания, например, мощной космической разведки у нашей державы есть. Есть в ГУР МО и видение дальнейшего развития всей структуры с целью эффективного противостояния существующему на сегодня спектру угроз. Единственная проблема – недостаток финансирования. Вместе с тем последние события на международной арене свидетельствуют, что мир не становится безопаснее, и нейтрализовать возникающие угрозы проще на их начальной стадии. Военная разведка – это как раз тот инструмент, который позволяет осуществлять такую нейтрализацию. Остается лишь надеяться, что и в обществе, и в различных ветвях власти понимают это.

В соответствии с Законом «О разведывательных органах Украины», одной из основных функций Главного управления разведки МО Украины является информационно-аналитическое обеспечение высшего государственного руководства в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической, информационной и экологической сферах. Прежде всего, речь идет об угрозах национальной безопасности, которые касаются посягательств на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также негативном влиянии локальных войн и конфликтов в разных регионах мира, прежде всего, близ границ Украины. Много внимания уделяется и таким вопросам, как борьба с терроризмом, распространение оружия массового поражения, обеспечение безопасности наших миротворческих контингентов.

По этим вопросам руководство ГУР МО информирует тех, кто согласно действующему законодательству являются потребителями информационных и информационно-аналитических материалов военной разведки. Это Президент Украины, который осуществляет общее руководство разведорганами страны, Председатель Верховной Рады, премьер-министр и министр обороны. В адрес этих должностных лиц предоставляются как тематические документы по отдельным проблемам, так и ежедневные сводки относительно текущей обстановки вокруг Украины. Эти материалы используются при принятии важных государственных решений. Потому в случае необходимости руководство ГУР МО имеет право информировать по определенным вопросам военно-политическое руководство страны и «вне графика», в том числе устно.

Современные вызовы и угрозы национальной безопасности делают весьма актуальным вопрос взаимодействия ГУР МО с другими структурами разведывательного сообщества державы. При этом многие процессы, происходящие в различных разведслужбах Украины, сходны. И это понятно, ведь как ГУР МО Украины, так и другие структуры реформируются с единой целью: усовершенствовать механизм выполнения поставленных задач, исходя из требований времени. Но при этом задачи и сферы деятельности у них разные. Однако это вовсе не означает, что эти процессы в разных разведывательных структурах не взаимосвязаны. Потому важной проблемой становится углубление взаимодействия между спецслужбами. Здесь не все так просто: как утверждают аналитики, необходимо поднимать вопрос о системной интеграции, прежде всего, в обмене информацией между разведорганами государства. Ведущие страны уже идут таким путем и, очевидно, это и есть цивилизованный путь развития военной разведки в будущем. Она должна быть составляющей всей системы обеспечения национальной безопасности.

Законодательная база, регулирующая повседневную деятельность ГУР МО Украины в сфере выявления угроз национальной безопасности – это прежде всего Законы Украины «Об основах национальной безопасности Украины», «Об обороне Украины», «О Вооруженных Силах Украины», «О разведывательных органах Украины», «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О борьбе с терроризмом» – позволяет выполнять возложенные на военную разведку задачи достаточно эффективно. Положения этих документов определяют как задачи, так и принципы, методы и средства деятельности разведоргана Минобороны, а также порядок информирования высшего государственного руководства относительно реальных и потенциальных угроз. Прошли времена, как это было на заре военной разведки, когда разведывательные операции проводились без должного «законодательного сопровождения», на страх и риск разведчиков, действовавших во имя национальных интересов Украины. Но вместе с тем стоит учитывать и новые требования, которые, конечно же, необходимо фиксировать в законодательных документах.

В целом можно смело утверждать: в большой политике, как и в разведке, друзей не бывает. Изменение политической обстановки, что мы можем наблюдать сегодня, несет порой в себе угрозу национальным интересам даже со стороны давних «друзей» – стратегических партнеров государства. И при этом знать своевременно о подобных грядущих изменениях на международной арене – значит, быть способным нейтрализовать такие угрозы в самом их зарождении. Как гласит древняя истина: быть информированным – значит, быть вооруженным.

Записал Дмитрий Тымчук