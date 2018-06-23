Рубикон для Ющенко

Политический кризис первых дней сентября заставил Виктора Ющенко произнести вслух слова о готовности баллотироваться на президентский пост во второй раз и победить. Глава государства перешел Рубикон и приступает к активным политическим действиям.

Собственно говоря, иной альтернативы, кроме резкой активизации, у Президента нет. Конфликт на Кавказе, как бы цинично это не звучало, подарил Ющенко шанс на позиционирование себя в качестве национального лидера и использование интонаций военного вождя. Виктор Андреевич и раньше заигрывал с украинской армией, периодически навещая воинские части, но на этот раз Президент пошел еще дальше. Повышение боеспособности армии, выделение новых ассигнований на закупку вооружений, продвижение в НАТО – эти месиджи звучат из уст Виктора Ющенко практически с начала российско-грузинского конфликта.

У украинского Президента сегодня нет более эффективного стимулятора для роста рейтинга, чем игра на чувствах национально-демократической части электората.

Накануне старта новой президентской кампании в актив Виктору Ющенко можно занести только обеспечение свободы слова, в остальном звучавшие на Майдане красивые и правильные слова остались на уровне деклараций. Команда соратников пережила серьезные потери, и ее нынешний состав одинаково раздражает противников и союзников главы государства. Системные реформы так и не были проведены, а доверие сограждан к власти неуклонно падает. Развернутая Банковой борьба за возвращение полнокровных президентских полномочий так и не приобрела характер народной инициативы. Виктор Ющенко перестал быть «героем Майдана», не сумев заручиться публичной поддержкой влиятельных элитных групп. Поездок в одном автомобиле с Ринатом Ахметовым и прослушивания концерта Пола Маккартни в компании Виктора Пинчука оказалось мало для создания эффективной предвыборной платформы с прицелом на второй срок.

Фактически впервые в новейшей украинской истории глава государства оказался в цугцванге, растратив огромный кредит доверия, полученный на Майдане. В 1994 году рискнувший пойти на досрочные выборы Леонид Кравчук отнюдь не чувствовал себя обреченным на поражение, а вот третьему Президенту особо похвастаться нечем. При этом его отказ от непосредственного участия в президентской кампании не поняла бы команда на Банковой. Попытка сыграть в пользу Юлии Тимошенко в свете последних событий не принесет Ющенко даже минимальных дивидендов, а поддержка Виктора Януковича и вовсе уничтожит рейтинг. При этом шансы разыграть политическую комбинацию в мирных условиях для президентской команды потеряны: БЮТ и Партия регионов демонстративно создали ситуативную коалицию, угрожающую комфортному завершению первой президентской каденции Ющенко.

Глава государства допустил серьезный просчет: он начал одновременную войну на два фронта, хотя не располагал для этого ни достаточным рейтингом, ни полномочиями. На Банковой решили, что смогут совместить публичное бичевание Юлии Тимошенко с формированием государственной позиции в поддержку Грузии. На что при этом рассчитывали тамошние стратеги, оказавшиеся обладателями короткой памяти, непонятно. Однако реакция БЮТ и Партии регионов оказалась резкой и точной, по всей видимости, таки не обошлось без интенсивных консультаций с Москвой. В итоге наступательный порыв Президента захлебнулся.

Парадоксально, но Виктор Ющенко в очередной раз не смог выступить в стенах парламента. Вряд ли его выступление сорвало бы планы совместного голосования ситуативного триумвирата, но вполне могло принести ему дополнительные очки и моральное преимущество.

Отступив перед законодателями, Президент вынужден окопаться на Банковой, где периодически проводит смотр верных ему частей отечественного политикума. Обмен телевизионными обращениями с премьером со стороны напоминает выяснение отношений между супругами, много лет живших в открытом браке, но неожиданно забеспокоившихся о сохранении супружеской верности. И Ющенко, и Тимошенко пытаются одновременно создавать ситуативные союзы и оставаться святее Папы Римского. У Юлии Владимировны пока это получается лучше. Стремление Виктора Андреевича в критических условиях опереться на фракцию НУ–НС отдает политической наивностью: многие из президентских соратников годичной давности нашли понимание у Тимошенко. Показательно, что фавориты Ющенко из числа силовиков – Анатолий Гриценко и Юрий Луценко – превратились в последовательных критиков политики, проводимой Банковой.

Интересно, что бывший министр обороны Гриценко прозорливо предостерег главу государства от попыток использования любых силовых акций против взбунтовавшегося парламента. Да и сам Ющенко, по идее, должен понимать, что при всей невыгодности положения использование силы не добавит ему сторонников, зато может окончательно похоронить надежды на продолжение карьеры. Поэтому Президенту предстоит действовать исключительно в рамках пусть и постоянно меняющего границы, но правового поля.

Вспыхнувший политический кризис лишает практического смысла и проведение саммита Украина – ЕС, запланированного на 9 сентября 2008 года. Вряд ли осторожные европейцы захотят вести интенсивный диалог с государством, в руководящих эшелонах которого принято бить по своим. Вероятный провал очередного раунда переговоров с Европейским Союзом поставит Ющенко в крайне неприятное положение, лишив его еще одной точки опоры.

Президенту предстоит достаточно быстро понять несколько моментов. Во-первых, новая избирательная кампания будет отличаться от выборов 2004 года. Во-вторых, заявив о стремлении выиграть в 2010 году, Виктор Андреевич лишился права действовать нерешительно и занимать страусиную позицию. В-третьих, куда лучше приступов морализаторства будут прагматичные действия – они, по крайней мере, позволят не проиграть еще до официального старта президентской кампании.

Евгений Магда