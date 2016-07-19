На переговорах в Минске сохраняется высокая степень недоверия между сторонами - Марчук

Об этом Марчук сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Вызовов и опасностей довольно много, потому что высокая степень недоверия, и она имеет основания. Вы знаете, мы даже на Пасху договорились прекратить (огонь), и в четыре утра они начали стрельбу", - сказал Марчук.

Также он выразил надежду, что в ближайшее время на переговорах Трехсторонней контактной группы удастся договориться о разведении сил на Донбассе. По его словам, определено семь мест вдоль линии разграничения, с которых можно начать отвод живой силы и техники. При этом, как отметил Марчук, быстрыми темпами развести силы на Донбассе очень сложно.

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"Надежда есть, но откровенно говоря, даже если удастся один или два участка согласовать (где будет осуществляться отвод сил на Донбассе - УНИАН), то по остальным до конца года хватит (работы)", - подчеркнул Марчук.

Кроме того, по его словам, не всегда понятно, как осуществлять разминирование территорий, даже когда Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ советует сторонам осуществлять разминирование, потому что гражданское население должно находиться в безопасности.

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"Командир роты подходит, принимается решение (о разминировании)... и говорит: у меня там опасное направление. И кто мне гарантирует, что я отойду, и не будет танковой атаки? Никто. То есть здесь должны быть такие микроскопические шаги, которые вызовут ну хотя бы какое-то доверие", - добавил Марчук.