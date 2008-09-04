В Киеве сегодня ночью пылал офис райотделения Партии регионов

Сегодня ночью в Киеве был совершен поджег помещения Голосеевского районного отделения Партии регионов, расположенного по адресу проспект Науки, 42/1 корпус 10.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации Партии Регионов.

По словам руководителя Голосеевской организации ПР Виктора ЦУЦКИРИДЗЕ, около 3.30 утра неизвестные, разбив окно, забросили в помещение несколько бутылок с зажигательной смесью, вследствие чего начался пожар.

«Только благодаря соседям с верхнего этажа, которые вызвали пожарных, и благодаря пожарной команде, которая оперативно прибыла на место происшествия, удалось избежать полного уничтожения офиса Голосеевского отделения Партии регионов», - сказал В.ЦУЦКИРИДЗЕ, отметив, что пожар успел уничтожить часть документации и оргтехнику.

С утра на месте происшествия работает следственная группа.

Киевское городское отделение Партии регионов обещает 10 тысяч гривен за помощь в следствии и нахождении виновных в поджоге Голосеевского офиса.