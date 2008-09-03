Ахметов договорится с Ющенко вернуть Януковича на пост премьера?

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины (фракция КПУ) Леонид ГРАЧ не исключает, что бизнесмен Ринат АХМЕТОВ и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО договорятся о том, чтобы вернуть лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на пост премьер-министра.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Л.ГРАЧА в связи с последними политическими событиями в Украине.

Л.ГРАЧ сомневается, что «олигархические круги, как со стороны Партии регионов, так и со стороны БЮТ, договорятся насчет того, кому быть премьер-министром». «Это неразрешимый для них вопрос», - отметил парламентарий.

По его мнению, «В.ЯНУКОВИЧ и Р.АХМЕТОВ договорятся с В.ЮЩЕНКО о том, чтобы вновь вернуть В.ЯНУКОВИЧА на пост премьер-министра».

Он отметил, что события первых сентябрьских дней в Верховной Раде Украины свидетельствуют, в первую очередь, о том, что «Партия регионов свои пророссийские «чувства» будет использовать только конъюнктурно».

Л.ГРАЧ также выразил мнение, что нынешний премьер Юлия ТИМОШЕНКО «достаточно умело» использовала В.ЯНУКОВИЧА в своих целях и добилась «объявления открытой войны с В.ЮЩЕНКО за президентское кресло». По словам депутата, началась «большая война, которая может закончиться политической и экономической катастрофой».

Он также назвал маловероятным сценарий объявления импичмента Президенту. «Не стоит забывать, что у Президента есть право вето, Конституционный Суд как инструмент, который будет работать на него, ну и, конечно же, время», - сказал Л.ГРАЧ.