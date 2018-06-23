Что означает единодушие БЮТ и Партии регионов

Вчера БЮТ и Партия Регионов продемонстрировали пример показательного единодушия в принятии четырех законов, которые привели к выходу из коалиции «Нашей Украины», фактическому развалу коалиции и угрозе досрочных выборов, о которых сегодня заявил Президент Виктор Ющенко.

На что вчера рассчитывала Юлия Тимошенко, фактически вступая в сговор с Партией регионов? Действительно ли БЮТ и ПР имели план устранения Виктора Ющенко или просто хотели его «подвесить»? Каковы дальнейшие общие кратко- и долгосрочные планы этих двух политсил? Об этом мы спросили экспертов.

Дмитрий Выдрин, политолог: ПО МАНОВЕНИЮ ПАЛЬЧИКА ТИМОШЕНКО ГОЛОСОВАЛИ УЖЕ НЕ 150 ШТЫКОВ, А 350 Вчера Тимошенко рассчитывала на все… Юлия Владимировна – тот политический игрок, который не играет по пустякам. Если она играет, то на карту ставит все. В данном случае она рассчитывала, что не получит новую коалицию, а получит в парламенте конституционное большинство. И фактически это конституционное большинство она получила. Тимошенко из своей президентской ложи – ой, простите, оговорился – премьерской ложи дирижировала пальчиками всем конституционным большинством.

Видите, у нас в политике пальчик становится главным инструментом: сначала пальчик Яценюка (в действительности Яценюку. – Авт.), теперь пальчик Юлии Владимировны...

Вчера по мановению пальчика Тимошенко голосовали уже не 150 бело-красных штыков, а 350 штыков, так сказать, пробютовского ополчения. И сегодня она получила полный контроль не только над своими правительством, но и над конституционным большинством парламента.

Потому сейчас фактически все главные ресурсы на стороне Юлии Владимировны. На стороне Президента главными ресурсами осталась разве что Генпрокуратура и армия. Завтра могут попробовать забрать армию, тогда Президенту придется воевать лишь с помощью Генпрокуратуры.

Хотели ли они устранить Президента? Понимаете, устранить Президента невозможно. В украинской политике всегда есть несколько мифов, например, “третья политсила", “партии должны иметь идеологию”. Таким же мифом является импичмент Президенту. И не потому, что это сложная процедура, а потому, что никто не будет создавать такой прецедент. Каждый мечтает рано или поздно стать Президентом, и никто не хочет иметь за спиной прецедент, который будет давить на его подсознание. Потому здесь дело не в импичменте, а в том, чтобы потихоньку откусывать у Президента куски власти.

Поскольку у нас все события развиваются в треугольнике, то главным планом БЮТ и Партии регионов будет ослабление третьего, то есть Президента. А когда они ослабят третьего, то уже будут разбираться между собой.

Что дальше может быть? Ситуация очевидна – досрочные парламентские выборы, которые в своей кульминационной фазе будут совпадать с началом президентской кампании. Потому парламентская кампания перельется в президентскую. Причем со всеми нюансами: войной на уничтожение политических сил, переформатированием политического поля, обвинениями друг друга, даже возможна временная посадка в следственный изолятор кого-то из треугольника.

Дмитрий Корчинский, глава партии “Братство”: ЮЛЯ СОЗДАЕТ ДЛЯ СЕБЯ НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ Вчера Тимошенко рассчитывала на то, что останется до президентских выборов исполняющей обязанности премьер-министра, и правительство, соответственно, будет работать до новых парламентских выборов и создания новой коалиции. И что сама Тимошенко в то же время не будет связана никакими обязательствами и даже формально не будет считаться с мнением Президента и “Нашей Украины”.

Думаю, именно на это Тимошенко рассчитывала.

Безусловно, у них есть попытка ослабить и подвесить Президента. Это также выгодно всем основным политическим игрокам, кроме самого Президента.

Долгосрочные и краткосрочные планы БЮТ – это концентрация власти в себе, то есть Юлия Тимошенко хочет быть первичной и будет пытаться провести избирательную кампанию в наиболее комфортных для себя условиях. А это значит, что нужно ограничить возможности Президента.

Относительно планов ПР. Здесь тяжело сказать, потому что внутри этой партии каждый строит разные планы. Мы знаем, что существует «ахметовско-колесниковская» часть, есть часть, которую можно назвать «клюевской», есть также «болото», то есть те, кто не примкнул к ни одной из этих групп и позиционируются в зависимости от обстоятельств.

У этих частей – “ахметовско-колесниковской” и “клюевской” – разные намерения, разные планы на будущее. Вероятно, до президентских выборов мы не увидим развала Партии регионов, однако позже он будет.

Относительно прогнозов. В Украине невозможно спрогнозировать политическую ситуацию, поэтому у нас всегда решающую роль играет неожиданность. Например, никто не мог предусмотреть появление майора Николая Мельниченко на политическом горизонте Украины, никто не мог предусмотреть, что Кабмин при Президенте Ющенко будет возглавлять Янукович. Никто также не мог предусмотреть, что у Ющенко хватит духу разогнать парламент, никто не мог предусмотреть, что ПР согласится с роспуском парламента. То есть мы видим, что в наиболее кризисные моменты из-под дивана вылезает очередное кризисное чудо, и ситуация неожиданно изменяется.

Потому я бы не стал делать какие-то прогнозы.

БЮТ и Партия регионов не особенно и скрывали свои переговоры. То, что БЮТ с клюевской частью договариваются, – знали все.

Олег Покальчук, политолог, социальный психолог: ШКИЛЬ БУДЕТ ОТБИВАТЬСЯ ОТ ОЗЛОБЛЕНИХ НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТОВ, ТУРЧИНОВ - ПРОВОДИТЬ СПЕЦОПЕРАЦИИ То, что вчера произошло, по-видимому, было неожиданностью только для окружения Виктора Андреевича. Потому что если мы посмотрим на историю вопроса, вспомним голосование за преодоление вето Президента в январе 2007 года, голосование за отставку правительства Юрия Єханурова, то все становится на свои места.

Мы помним заявления Юлии Владимировны о том, что она готова была стирать белье в штабе Виктора Ющенко и так же помним комментарии тогдашнего политолога в БЮТ Выдрина, что у нее так же есть шансы стирать белье и в штабе Виктора Януковича.

Потому вчера ничего неожиданного не произошло. Это прогнозируемые вещи, которые мотивированы политической целесообразностью, которой всегда руководствовалась Юлия Владимировна.

Избыточная эмоциональность у ветеранов Майдана по этому поводу свидетельствует о крайней наивности. А это лишь политический процесс, который был легко предполагаем. Градус этого процесса подогревался обеими сторонами в плане информационной, внутренней войны...

Относительно планов. Ну какие еще могут быть общие планы у БЮТ и ПР, кроме как перераспределение власти. Конечно, они будут пытаться в дальнейшем работать вместе, поскольку у них есть абсолютное большинство в парламенте. Они легко могут преодолевать вето Президента и делать то, что Президент может назвать конституционным переворотом.

Тимошенко сейчас выигрывает во всех отношениях, и, думаю, она и в дальнейшем будет выигрывать. Она всегда имела хорошую юридическую службу, хороших экспертов. У нее в запасе есть все... Если говорить символично, то, например, Портнов будет вести атаку в юридическом направлении, Шкиль будет отбиваться от озлоблених национал-демократов и успокаивать их, Турчинов будет проводить свои спецоперации.

Опрашивала Ксения Лесив