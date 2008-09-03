Карасев прогнозирует досрочные выборы в середине декабря

В ближайшее время “Наша Украина – Народная самооборона” объявит о выходе из состава Коалиции демократических сил, и в декабре состоятся новые досрочные выборы в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сделал директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ сегодня на пресс-конференции.

“Свидетельство о смерти коалиции уже нужно выписывать. Я бы это сделал, если бы политологи занимались такими делами”, - отметил эксперт.

Одновременно с этим, по его словам “не следует спешить выдавать свидетельство о рождении новой коалиции в составе Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов”.

“Отмечаю, что эта комбинация – временная, конъюнктурная. Для ее превращения в настоящее парламентское большинство не хватает многого, в частности, что самое главное, адекватных должностей, которые бы уравновесили политические аппетиты Партии регионов и БЮТ и властные амбиции их лидеров Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА”, - объяснил В.КАРАСЕВ.

Он выразил уверенность, что эти политики будут иметь трудности с разделом должности премьер-министра. “Теоретически можно допустить, что они договорились: Ю.ТИМОШЕНКО – глава правительства, В.ЯНУКОВИЧ – спикер Верховной Рады (при условии перераспределения властных полномочий от Президента к парламенту, что уже было сделано вчера). Но отмечу, что В.ЯНУКОВИЧ всегда хотел быть премьер-министром, и должность спикера для него является неадекватной. Как они будут делиться – не знаю”, - сказал политолог.

Он также констатировал, что “пока у ЯНУКОВИЧА и ТИМОШЕНКО есть определенная эйфория, ведь им удается работать вместе и принимать необходимые решения”. “Но когда придет время формировать новую коалицию, тогда и возникнут значительные трудности”, - считает В.КАРАСЕВ.

Говоря о дальнейшем развитии событий в украинском парламенте, В.КАРАСЕВ спрогнозировал, что “в ближайшие дни А.ЯЦЕНЮК объявит о выходе НУ-НС из так называемой Коалиции демократических сил, которая прекратит свое существование. “Так, действительно, НУ-НС и БЮТ являются демократическими силами, но при этом они являются разными в геополитическом контексте. В этом смысле позиции БЮТ ближе к Партии регионов”, - отметил эксперт.

Далее, напомнил В.КАРАСЕВ, начнется 30-дневный срок для формирования новой коалиции и, соответственно, нового правительства. Если это не будет реализовано, у Президента будут основания для официального объявления о прекращении полномочий Верховной Рады нынешнего созыва и назначении новых досрочных парламентских выборов.

“С учетом того, что избирательная кампания длится два месяца, где-то на середину декабря 2008 года уже можно назначать дату парламентских выборов”, - подытожил политолог.