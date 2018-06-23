Карфаген для Тимошенко

«Карфаген должен быть разрушен!» – повторял в каждом своем выступлении римский полководец и политический деятель Катон Старший. «Тимошенко – наш президент!» – пока шепотом, но все громче произносят тысячи сторонников лидера БЮТ. Но даже при нынешнем высоком рейтинге Юлии Владимировне занять президентское кресло будет не проще, чем римлянам разгромить армию полководца Ганнибала и разрушить Карфаген.

27 августа премьер-министр Украины обвинила Президента страны в развале демократической коалиции, пообещав беречь ее до последнего. Цену премьерской «бережливости» страна узнала буквально через неделю, но об этом чуть ниже. Хотя это был не первый эпизод противостояния героев Майдана, столь прямолинейно Юлия Владимировна о действиях Виктора Андреевича ранее не высказывалась, пуская критические стрелы исключительно в адрес его подчиненных. Этот всплеск премьерского гнева выглядит тем более интересным, что после возвращения из своего таинственного отпуска Тимошенко предпочитает отшучиваться в ответ на обвинения Банковой.

Впрочем, пребывание лидера БЮТ в премьерском кресле так и не стало триумфом политической воли и экономической мысли, скорее Юлии Владимировне пришлось выступить в роли брандмейстера на тушении пожаров в национальной экономике. Получившие «Юлину тысячу» сограждане давно ее проели, а те, до кого она не дошла, вряд ли станут электоральным резервом «сердечников». Как оказалось, успехи экономических инициатив Тимошенко возможны исключительно в тепличных условиях, обеспечить которые в нынешней Украине по силам разве что Золотой Рыбке. Протащить через парламент бюджет своего усмотрения леди Ю не смогла, а победные реляции относительно высокого урожая зерновых нивелируются низкими закупочными ценами на зерно. Тимошенко так и не сумела избавиться от некоего раздвоения сознания: она одновременно хочет быть и либералом-рыночником, и опекать социально неимущих.

Летом 2008-го Юлия Владимировна рассчитывала подготовиться к старту собственной президентской кампании. Нежелание премьера снова быть вторым номером и «подсаживать» политического партнера в президентское кресло очевидно, хотя и не озвучивалось. Немалый рейтинг лидера БЮТ нервирует Банковую и заставляет Януковича, сломя голову, искать в Кремле поддержки. Однако паводок в Западной Украине и конфликт между Грузией и Россией не позволил бютовцам развернуть наступательные порядки по собственному сценарию. Не стоит, впрочем, забывать, что Тимошенко располагает немалым влиянием на Центризбирком и судебную систему.

Расклад политических сил в парламенте не позволяет премьеру рассчитывать на поддержку экономических инициатив Кабинета Министров. Даже обещанный бюджетный дуплет (доработка бюджета-2008 и борьба за главный финансовый документ следующего года) может оказаться выстрелом «в молоко». Поэтому правительство будет и впредь щедро раздавать обещания, отказываясь от их выполнения «по объективным причинам и форс-мажорным обстоятельствам». Пассивность Конституционного Суда, пока не определившегося относительно конституционности существования коалиции, развязывает Тимошенко руки. Она получила неплохой повод хлопнуть дверью премьерского кабинета и уйти на внеочередные выборы. Напомним, что на самую высокую орбиту Тимошенко выходила с оппозиционного стартового стола.

Однако не будем торопиться отдавать Тимошенко пальму первенства без борьбы. Во-первых, ее вероятный приход к власти беспокоит многих представителей крупного бизнеса, не заинтересованных в восстановлении сильного президентского влияния. Мало кто сомневается, что президент Тимошенко останется в прокрустовом ложе нынешних полномочий главы государства. И осознание этого порождает сопротивление многих сильных мира сего избранию Юлии Владимировны главой государства. Во-вторых, в бютовской команде существует ряд серьезных проблем, способных проявиться в самый неподходящий момент. Среди них – критическая зависимость ее участников от рейтинга лидера, непрерывная и изнурительная борьба за роли фаворита Юлии Владимировны, неудовлетворенность собственным местом в табели о рангах. Вопреки наличию многих звездных имен, команда Тимошенко не сумела обеспечить для нее стартовые преференции, которые снимают вопрос о личности Президента-2010. До сих пор неизвестно, какие выводы сделали в бютовской команде из поражения Александра Турчинова на киевских выборах. Тимошенко откровенно повезло, что ее оппонентами являются беспомощный в оппозиционном статусе Янукович и просаживающий рейтинг Ющенко – другие противники использовали бы промахи премьера куда эффективнее.

Организованный 2 сентября в Верховной Раде асимметричный ответ на обвинения президентского Секретариата в государственной измене, по всей видимости, является предметом гордости Тимошенко. Ей удалось убить нескольких зайцев. Во-первых, Юлия Владимировна в очередной раз продемонстрировала, что альянс БЮТ, Партии регионов и КПУ не просто возможен, но является эффективным средством решения тактических задач. Во-вторых, спровоцировала НУ–НС на выход из демократической коалиции, сама традиционно сохранив белые одежды. Несоизмеримые рейтинги доверия лидеров «Нашей Украины» и БЮТ позволяют полагать, что будущие избиратели скорее поверят премьеру, чем ее критикам. В-третьих, практически нейтрализован Арсений Яценюк, так и не рискнувший продемонстрировать ожидавшуюся от него «сердечность». В-четвертых, БЮТ так и не позволил парламенту принять заявление по Грузии, в котором были бы критические выпады в адрес России. Приятным для самолюбия Юлии Владимировны стала публичная клятва в верности «Народной самообороны», решившей и далее согласовывать свои действия с БЮТ.

Дальнейшее развитие событий – вопрос политической тактики. Вряд ли БЮТ рискнет создавать коалицию с Партией регионов, погружаясь в экономические проблемы. После нового политического успеха у Тимошенко высок соблазн начать собственную электоральную игру. И оставлять у себя в тылу Виктора Ющенко с минимально значимым рейтингом лидер БЮТ не рискнет. Максимум, на который может рассчитывать Президент – почетная капитуляция, в противном случае никаких гарантий комфортной жизни после политической смерти. Ничего личного, просто «Карфаген должен быть разрушен!»

Евгений Магда