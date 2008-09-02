Рада провалила все заявления о конфликте Грузии и России

Верховная Рада Украины не поддержала ни одно заявление о конфликте между Грузией и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты голосовали за около 10 проектов заявлений по этому вопросу, однако ни одна из них не набрала необходимое количество голосов.

После завершения голосований председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что по данному вопросу «парламент к согласию не пришел».

«Парламент очень сложно отображает внутреннюю украинскую позицию и, к большому сожалению, достаточно часто ориентируется на внешние факторы», – сказал он, добавив, что когда будет согласован проект заявления, он опять будет вынесен на голосование.

Председатель ВР также отметил, что все фракции сегодня имели возможность выразить свою позицию по данному вопросу на сессии парламента.