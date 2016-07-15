Луценко посоветовал главе Ривненской ОГА уволить всех руководителей районов, где добывается янтарь
В Ривненской области Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко посоветовал председателю ОГА освободить всех руководителей районов, где добывается янтарь.
Как передает корреспондент УНИАН, совет была высказан публично во время представления коллективу прокуратуры области нового руководителя Олега Соболя.
Как сообщил Юрий Луценко, на представление он прибыл непосредственно после совещания у президента, который сегодня уволил главу Дубровицкой райгосадминистрации Ривненской области.
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«Боюсь, что это для него не последняя плохая новость. Я бы на месте председателя областной администрации уволил всех глав райгосадминистраций янтарного края, если вы не хотите янтарной народной республики, которая начнет съедать Украинское государство», - сказал Луценко.
Кроме того, по словам Луценко, Петр Порошенко вынесет выговор председателю Ривненской ОГА Алексею Муляренко.
Напомним, в Ривненской продолжается чистка силовых органов от «янтарной» мафии. Домой к председателю Дубровицкой РГА 4 июля приходили с обыском, но ничего не нашли. После этого он подал в отставку.