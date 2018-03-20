Будет ли работать дольше донецкий энерджайзер?

Из более чем десятка правительственных чиновников и новоназначенных руководителей в сфере топливно-энергетического комплекса, охвативших ключевые направления ТЭК, почти все так или иначе представляют Донбасс. Таким образом, энергетическим сектором Украины полностью руководят донецкие люди. Эксперты в шутку говорят, что назначения на должности в этой непрозрачной, прибыльной и стратегически важной отрасли происходили исключительно по партийно-географическому принципу. Мнения экспертов...

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА БУДУТ ПРЕПОДНОСИТСЯ КАК ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ШАГИ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

От таких руководителей можно ожидать строгого выполнения команд, поступающих из Министерства топлива и энергетики и от верхушки Партии регионов, что в принципе, одно и то же.

Это чиновничество совмещает и профессионализм, и бизнес-составную. Поскольку их предшественникам недоставало профессионализма, представители Донецка имеют неопровержимый контраргумент на любые обвинения: “А чем вы были лучше?”

Донецкие политики больше понимают в вопросах энергетики, имеют больше связей в энергетическом государстве – России, – что также дает им фору по части выведения ТЭК из кризиса.

Принципы подбору такой вертикали понятные – это донецкая или восточноукраинская прописка, сотрудничество в энергетике и в политике с прежними руководителями ТЭК. В первую очередь Бойко и Клюевым. Также важна лояльность правительству и донецкой бизнес-элите.

Что касается отстаивания ими государственных интересов, то перефразируя президента «Дженерал моторз» Чарльза Вилсона, который когда-то заявил: «Все, что хорошо для GM, то хорошо и для США», – можем сказать: «Все, что хорошо для CКМ, хорошо и для Украины».

Мы имеем правительство крупного угольно-металлургического бизнеса, и оно сделает все, чтобы получить стабильную цену на российский газ, поскольку именно на нем работают большинство металлургических заводов Украины, которые фактически держат экономическую власть.

Правда, вряд ли можно рассчитывать на снижение цены на газ со стороны России. Главная задача этого правительства, с точки зрения крупного капитала и донецкой промышленной и политической элиты, заключается в том, чтобы стабилизировать цену на компромиссном уровне, что позволит украинской экономике продержаться до момента, когда она будет готова к рыночным ценам на энергоносители.

Будут, конечно, преференции для “своего” бизнеса. Скажем, правительство будет способствовать снижению налогов для крупного бизнеса. Но об этом будут говорить как о либеральных шагах нового правительства.

Нужно поднимать угольную отрасль? Конечно. Значит, для этого будут выделяться бюджетные средства – это в интересах как государства, так и шахтеров. При этом не будут упоминать, что большинство шахт давно частные, часть из них принадлежит бизнес-империи Ахметова. Опять будет возвращение НДС для одних фирм, замораживание – для других. Ожидается и восстановление свободных экономических зон...

Экономических и административных инструментов, которые бы стимулировали одни отрасли и ограничивали развитие других, хватает. Главное, как говорят рекламщики, как их преподнести.

Справка. СКМ – ЗАО «Систем Кепитал Менеджмент», владеет и управляет активами в металлургической, машиностроительной, энергетической, угольной, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа- и других сферах экономики и бизнеса. В частности, компания является акционером металлургического комбината «Азовсталь», Енакиевского металлургического завода, Харцызского трубного завода, Авдеевского коксохимического завода, Центрального и Северного горно-обогатительных комбинатов. 90% акций ЗАО «СКМ» принадлежат донецкому бизнесмену Ринату Ахметову.

Юрий Оробец, народный депутат, бывший председатель Комитета ВР по вопросам ТЭК

УКРАИНУ ДВАЖДЫ В ГОД БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА ЦЕНУ НА ГАЗ

Эти люди проверены при правлении Кучмы. Газовый сектор был тогда самым тенизированным, служил для накопления капиталов – прежде всего политических – российской и украинской элит. Разница в цене на газ по-братски делились между ними.

Это было во времена деятельности того же Юрия Бойко.

Сейчас многое будет иначе. Путин перевел газовый бизнес с западной границы Украины на восточный. Цена на газ уже не снизится, но Украина дважды в год жестко будет бороться за нее. Плата за газ будет платой за украинскую независимость, и Россия будет сдирать ее в полной мере. Невзирая на то, какие люди во власти будут представлять газовые интересы Украины – старые или новые.

Полный список руководителей ТЭК донецкого происхождения:

Андрей Клюев, вице-премьер-министр по вопросам топливно-энергетического комплекса

Родился в Донецке. Работал на шахтах, был заместителем председателя Донецкого горисполкома. С 2002 года – нардеп от блока “За Единую Украину”, в 2003 году стал вице-премьером по вопросам ТЭК. Был начальником теневого штаба Януковича на выборах-2004 года.

Сергей Тулуб, министр угольной промышленности

Родился в Донецке. Работал на шахтах на разных должностях. Возглавлял предприятия "Шахтерскуголь", "Шахтерскантрацит”. С 1999 года был министром ТЭК. При прежнем премьерстве Януковича возглавлял "Энергоатом".

Юрий Бойко, министр топлива и энергетики

Родился в Горловке Донецкой области. Руководил нефтеперерабатывающими заводами. Бывший руководитель НАК “Нефтегаз”. Крестный отец "РосУкрЭнерго". Председатель Республиканской партии Украины, лидеры которой входили в провалившийся на парламентских выборах блок “Не так!”.

Владимир Шелудченко, председатель правления НАК «Нефтегаз Украины”

Родился в Макеевке Донецкой области. С 1991 по 1997 гг. работал генеральным директором ДП “Донецкоблгаз” и председателем правления ОАО “Донецкоблгаз” В 1997 году занимал должность первого заместителя председателя Комитета нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины. С 2003 по 2005 гг. работал первым заместителем председателя правления НАК “Нефтегаз Украины”. С апреля 2005 года – председатель наблюдательного совета ОАО “Донецкоблгаз”.

Игорь Глущенко, президент НАК "Энергетическая компания Украины”

Родился в пгт Белогорске Добропольского района Донецкой области. Был заместителем директора Зуевской ТЄС ОАО „Донбассэнерго”, заместителем директора ОАО „Донбассэнерго”. Занимал должность генерального директора ООО «Схидэнерго», которое входит в состав «Донбасской топливно-энергетической компании», созданной для управления энергоактивами Группы СКМ.

Сергей Зубов, генеральный директор ГК "Газ Украины"

Родился в Краматорске Донецкой области. Работал на Новокраматорском машинном заводе. Занимал должность председателя правления ОАО "Киевгаз", с декабря 2003-го по апреля 2005 года был директором по вопросам инвестиционной деятельности совета директоров ГК "Газ Украины".

Александр Рогозин, руководитель Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ)

В 2004–2006 годах работал членом наблюдательного совета НАК «Надра Украины», ранее – членом наблюдательного совета НАК «Энергетическая компания Украины», которая объединяет крупнейших государственных производителей электроэнергии. Был советником вице-премьера Андрея Клюева.

Анатолий Луцишин, директор государственного предприятия «Энергорынок»

До последнего времени возглавлял частную энергопоставляющую компанию компанию ООО «Сервис-Инвест» (Донецк), входящую в «Донбасскую топливно-энергетическую компанию».

Алексей Шеберстов, заместитель министра топлива и энергетики по вопросам электроэнергетики

Работал в “Донбассэнерго” в Донецке. Возглавлял компанию «Энергетическая консалтинговая группа». В начале 2005 года был снят с должности первого заместителя министра топлива и энергетики.

Вадим Чупрун, заместитель министра топлива и энергетики по вопросам газовой энергетики

Уроженец с. Ровнополь Волновахского р-на Донецкой области. Ранее занимал должность посла Украины в Туркменистане. Был заместителем Бойко, когда тот возглавлял “Нефтегаз”. В 2005 году – губернатор Донецкой области.

Имеет хорошие отношения с президентом Туркмении Сапармуратом Ниязовым.

Юлий Йоффе, заместитель министра топлива и энергетики по вопросам угольной энергетики

Выходец из Луганска. Депутат четырех созывов. В 1992–1993 годах был вице-премьером Украины. Заместитель председателя Республиканской партии Украины, которую возглавляет Юрий Бойко.

Юрий Коврижкин, заместитель министра топлива и энергетики по топливной энергетике

Человек Сергея Тулуба. Работал на Запорожской АЭС. С декабря 2002-го был вице-президентом - техническим директором НАЭК "Энергоатом”.

Юрий Зюков, первый заместитель министра угольной промышленности

Уроженец г. Лисичанск Луганской области. Трудовая деятельность связана с предприятием "Ровенькиантрацит". Возглавлял госпредприятие "Луганская угольная компания".

Бывший заместитель главы Луганской облгосадминистрации.

Дмитрий Стаховский (родился в Донецке)