НФ требует от Луценко передать в НАБУ дело об украденных Януковичем 40 млрд гривень

Об этом заявил председатель фракции Максим Бурбак во время общения с журналистами в кулуарах парламента.

"Мы обращаемся к генпрокурору, чтобы он передал дело НАБУ, а НАБУ подтвердило кредит доверия, который дала Верховная Рада этому новообразованному органу по борьбе с коррупцией", - подчеркнул он, добавив, что в бюджете этого года предусмотрено 500 млн гривень на финансирование этой структуры.

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Глава фракции отметил, что арестованные еще правительством Яценюка деньги Януковича лежат на счетах в Ощадбанке и Укрэксимбанке.

Бурбак также охарактеризовал несостоятельность парламента проголосовать за закон о спецконфискации преступной бездеятельностью.

"Считаем, что это преступная бездеятельность депутатов Верховной Рады, которые не поддержали законопроект о спецконфискации денег, украденных Януковичем. Мы делали все для того, чтобы найти общий вариант этого политического решения, который удовлетворил бы все фракции и чтобы мы вышли на конструктивное голосование", - подчеркнул председатель фракции.

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"Думаю, что НАБУ сделает все, чтобы деньги, украденные Януковичем, были возвращены государству и пошли на повышение обороноспособности, повышение финансирования социальной сферы, на финансирование реформы Национальной полиции, и тогда, возможно, мы сможем рассмотреть вопрос о повышении финансирования НАБУ", - подчеркнул Бурбак.

Он добавил, что если деньги не будут возвращены в бюджет, они будут разблокированы и возвращены Януковичу.

"Времени терять нельзя. Вопрос к правоохранительным органам, которые должны тоже делать соответствующие действия", - резюмировал глава фракции.