БЮТ проголосует за любую кандидатуру от ПР
18:14, 01 сентября 2008Политика
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Фракция БЮТ поддержит любую кандидатуру на должность первого вице-спикера, которую предложит фракция Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
«Какую кандидатуру они предложат, такую мы и поддержим», - сказал он.
Отвечая на вопрос, поддержит ли БЮТ кандидатуру члена фракции ПР Александра ЛАВРИНОВИЧА, И.КИРИЛЕНКО дал утвердительный ответ.
«Это специалист, профессионал, думаю, что он прибавит в работе президиума ВР», - сказал лидер фракции БЮТ.
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