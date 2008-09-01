БЮТ проголосует за любую кандидатуру от ПР

Фракция БЮТ поддержит любую кандидатуру на должность первого вице-спикера, которую предложит фракция Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Какую кандидатуру они предложат, такую мы и поддержим», - сказал он.

Отвечая на вопрос, поддержит ли БЮТ кандидатуру члена фракции ПР Александра ЛАВРИНОВИЧА, И.КИРИЛЕНКО дал утвердительный ответ.

«Это специалист, профессионал, думаю, что он прибавит в работе президиума ВР», - сказал лидер фракции БЮТ.