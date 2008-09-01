Новая коалиция? - в БЮТ уверяют, что первыми начинать не будут

Фракция БЮТ не намерена начинать процедуру смены формата коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, комментируя сегодняшнее заявление по этому поводу главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.

«Мы процедуру смены формата коалиции не начинали, не начинаем и начинать не будем», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, по этому вопросу может существовать мнение отдельных политиков, но есть соответствующая процедура формирования коалиции.

Как сообщал УНИАН, В.БАЛОГА заявил, что на протяжении первых сессионных заседаний Верховной Рады после завершения каникул нынешнее парламентское большинство должно продемонстрировать обществу свою способность к плодотворной работе. По его словам, исходя из того, что возможности коалиции для эффективного законотворчества были очень ослаблены, ей необходимо практическими действиями возобновить результативность в принятии необходимых для государства решений. Руководитель президентского Секретариата напомнил, что до сих пор не принят пакет первоочередных законопроектов, предусмотренных соглашением о создании коалиции демократических сил.

Главную причину невыполнения коалиционного соглашения В.БАЛОГА видит в том, что его положения идут вразрез с амбициями и планами БЮТ и ее лидера. Этот разрыв, в частности, объясняет и тот факт, что нередко союзниками этой политической силы становились внекоалиционные фракции. При этом он допустил: “В случае, если такие возможности будут разрушены, тогда появляется вопрос о возможности формирования нового большинства, где непременными участниками должны быть две из трех самых многочисленных фракций - Партии регионов, БЮТ и «НУ-НС». «Неоднократные совместные действия «бютовцев» и «регионалов» дают основания для предположения, что союз БЮТ и ПР - совсем не утопический. Пусть новая коалиция будет и в такой конфигурации - главное, чтобы во власть вернулись, наконец, спокойствие и согласованная работа правительства и парламента. Если же большинство в Верховной Раде не образуется, то это будет означать парламентский кризис, единственно возможным выходом из которого являются досрочные выборы», - сказал В.БАЛОГА.