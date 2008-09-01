В Нашей Украине не советуют дразнить медведя

Заявления украинских политиков о возможном повторении грузинского сценария в Крыму могут спровоцировать Россию на подобные действия.

Такое мнение высказал член политсовета партии “Народный союз “Наша Украина” Владимир ШКЛЯР, сообщили УНИАН в пресс-службе В.ШКЛЯРА.

“Чем больше украинский политикум будет проводить аналогии с осетино-абхазским сценарием, тем больше мы будем подталкивать российскую сторону к подобным действиям”, - сказал он. В то же время, он не исключил возможность такого сценария в случае, если для России после ее действий на Кавказе “все сойдет с рук”.

В.ШКЛЯР прогнозирует, что в таком случае “Россия постарается “раскачать” ситуацию на полуострове. В частности, через многочисленные пророссийские организации, раздачу российских паспортов, а также через более активное участие в предстоящих выборах президента Украины”.

Комментируя заявление премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА о том, что Россия не претендует на территориальную целостность Украины, он подчеркнул, что к таким заявлениям не стоит относиться серьезно. “Это заявление не президента России, и даже не Министерства иностранных дел”, - отметил политик. По его мнению, для РФ является важным, чтобы Украина за оставшееся до президентских выборов время не приблизилась к членству в НАТО.