Чьи пенсии выше – российские или украинские?

Сравнить реальный уровень пенсий по старости Украины и российской Федерации мне хотелось давно.

Письма родственников-пенсионеров из Нижнего Новгорода, друзей родителей из Ростова-на-Дону в части, касающейся анализа семейно-пенсионных бюджетов, были похожи, как близнецы братья, на жалобы украинских пенсионеров на лавочках и в транспорте. «Заплатили коммунальные, купили основные продукты, отдали мелкие долги и больше денег нет, спасибо детям, они (на выбор): купили стиральную машинку – автомат, сделали операцию, подкидывают каждый месяц на лекарства и т. д…» В то же время, в Украине навязывается миф о высоких российских пенсиях. Российское руководство рапортует о неуклонном повышении пенсии и росте благосостояния пенсионеров. Украинское руководство тоже пенсии повышает и тоже рапортует, но почему-то в головах некоторых пенсионеров сидит убеждение, что российские пенсии несопоставимо выше. Это притом что серьезные аналитики как России, так и Украины вообще настроены крайне пессимистично в этом плане, констатируют отсутствие пенсионной реформы и прогнозируют, что через пятнадцать-двадцать лет бюджеты стран «разорят» растущие армии пенсионеров. Чья пенсионная реформа идет быстрее, это тема вообще для отдельного разговора.

Мы попытались разобраться, на что сегодня хватает пенсии пенсионерам России и Украины.

Часто для оценки материального благополучия используется следующий показатель: какое количество денег семья тратит на питание. По данным российского социологического центра «Левада-Центр», 42 процента семей пенсионеров в России почти все деньги тратят на питание. А согласно мониторингу отечественного Института социологии, проведенного в апреле этого года по программе Натальи Паниной (оба центра предоставили данные по просьбе УНИАН), в Украине 51 процент семей пенсионеров тратят почти все деньги на питание. Мы проигрываем девять процентов, но это еще не достаточное основание говорить о баснословном размере российской пенсии.

Также в комментарии, предоставленном для УНИАН экспертом «Левада-Центра» Натальей Бондаренко, сказано следующее:

«Хотя за последние годы очевидны улучшения, но и сейчас потребительские возможности семей, где кормильцем является пенсионер(ы), гораздо ниже, чем у большинства семей в России… В среднем по России 57% считают, что как минимум «накормлены, одеты, обуты» и могут приобрести предметы первой необходимости, среди семей, где основным доходом является пенсия/пенсии, доля таких составляет лишь 30%.

Значительная часть расходов в семьях пенсионеров, помимо расходов на питание, составляют обязательные платежи (и доля этих расходов за последние годы растет, возможно, быстрее, чем для среднероссийской семьи).

И тот положительный результат за последние несколько лет, что семьи могут больше тратить на другие приобретения, помимо покупок продуктов питания, несколько «съедается» ростом расходов на обязательные платежи по жилищно-коммунальным услугам. Также особенностью таких семей является и то, что здесь вынуждены больше тратить на лечение, приобретение лекарств (гораздо чаще отказываясь от других расходов).

Подводя итог, – говорит Наталья Бондаренко, – хотелось бы привести некоторые цифры, которые сами говорят за себя. В июне 2008 года в ходе опроса на вопрос: «Хватает ли вам сейчас ваших нынешних доходов, чтобы прокормить себя, свою семью?» – среди семей пенсионеров, чаще отвечали отрицательно (63% семей ответило «нет»), и только 31% ответило, что «на жизнь» хватает.

При этом, согласно данным мониторинга нашего Института социологии, 32,9% пенсионеров ответили, что на проживание в целом хватает».

В общем, утверждение о больших российских пенсиях является пропагандистским вымыслом.

Российские пенсии в пересчете на доллары были в несколько раз выше, чем в Украине лет 15 назад, а именно – в 1994 году. Тогда средняя пенсия в Украине не превышала 10–12 долларов, тогда как российские пенсионеры получали почти втрое больше – около 35–40 долларов в месяц. Сейчас долларовый эквивалент средних пенсий в России, Казахстане и Украине фактически совпадает. Равенство пенсий в различных по масштабам экономиках объясняется одинаковым подходом к пенсионному обеспечению, которое ориентируется на величину прожиточного минимума.

В общем, наши старики одинаково бедны. А пенсионные системы России и Украины больны. Поэтому украинским любителям российской карты не стоит пользоваться аргументом российских пенсий, а совместно с российскими экспертами подумать о путях реформирования пенсионной системы.

Маша Мищенко