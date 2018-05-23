Пылающие арсеналы как символ гонки разоружения

Трагические события в Лозовой, Новобогдановке и Артемовске привлекли внимание к проблеме живучести и безопасности военных арсеналов... Сколько еще снарядов должно взорваться, чтобы должностные лица повернулись лицом к армии?.. Несчастье не в боеприпасах, а в их количестве Справедливости ради, нужно сказать, что переполненные арсеналы – это не вина, а скорее беда отечественного Министерства обороны в частности и страны в целом. Хотя не все государственные мужи, к сожалению, до сих пор это полностью осознали. Ситуация развивалась так, что военное ведомство от самого приобретения Украиной независимости оставалось с этой кричащей проблемой фактически в одиночестве. Военные вынуждены латать дыры не только в ограждениях территорий своих арсеналов, которые приходят в упадок, но и в своем мизерном бюджете.

В Советском Союзе Украине отводилась роль стратегического плацдарма для ведения стремительных боевых действий, в том числе и с применением ядерного оружия, против “западных империалистов”. Милитаризация страны еще больше усилилась после выведения советских войск из Восточной Европы, большинство из которых «осели» именно на территории Украины. Потому не удивительно, что в 1991 году независимое государство получило в наследство одну из мощнейших военных группировок. На территории Украины дислоцировались одна ракетная, три общевойсковые, две танковые, четыре воздушных армии, а также отдельная армия ПВО, армейский корпус и Черноморский флот. Естественно, что эта армада была обеспечена всем необходимым для выполнения задач по назначению. А патронов, как известно, в той армии никогда не жалели.

1,343 млн. тонн взрывоопасного наследства, имеющихся сегодня в Вооруженных Силах Украины, сосредоточенно в 136 арсеналах, базах и складах. Это, как минимум, в несколько раз больше объективной потребности армии, которая и без того на протяжении последних лет имела тенденцию к сокращению.

Многие из взрывоопасных предметов хранятся еще со времен Второй мировой войны, у них просрочены сроки хранения. Их не то что использовать по назначению, перевозить, и даже трогать опасно Сквозь ящики с боеприпасами кое-где проросли целые деревья! В любом случае, оружия в Украине накоплено столько, что одним махом от избытков не избавиться.

Сколько стоит безопасность для народа?

Как видим, украинская армия в определенном смысле может составлять угрозу для мирного населения. Именно поэтому, как признает руководство Минобороны, “при условиях перегрузки значительного количества арсеналов, баз и складов избыточными запасами вооружений, ракет и боеприпасов, обеспечение живучести этих объектов является чрезвычайно сложным заданиям” (“Белая книга – 2007. Оборонная политика Украины”, стр. 26). Как отмечается в “Белой книге”, финансирование соответствующей программы обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов вооружений, ракет и боеприпасов ВС Украины на 1995–2015 гг. является неудовлетворительным.

В идеале программа предусматривала “под себя” достаточно большие средства – до 1,2 млрд. гривен (это по состоянию на 1995 год). Скажем, статья на капитальное строительство требовала 900 млн., на капитальный ремонт помещений – 180 млн. Также 45 млн. в год предусматривалось потратить на хранение боеприпасов. Но воплощение настоящего документа в жизнь было с самого начала обречено на провал, потому что фактическое финансирование было намного меньше минимально запланированного. На протяжении первых лет должно было выделяться по 40–45 млн. гривен ежегодно, но реально выходило не более чем 4–5 млн.

Что касается этого года, то, по информации директора Департамента утилизации компонентов ракетного топлива, ракет и боеприпасов Минобороны Анатолия Сосновскиого, по состоянию на 20 августа из предусмотренных бюджетом для военного ведомства 50,8 млн. гривен, которые, кстати, выделены по спецфонду (то есть эти средства военные еще должны заработать), Минобороны получило лишь 16,9 млн.

Поэтому, по-видимому, не стоит спешить обвинять Минобороны в недостаточном уровне ответственности и контроля за безопасностью арсеналов. Особенно в том, что никаких выводов после Артемовска и Новобогдановки не было сделано.

Но “жареный петух” был готов клюнуть еще задолго до тех и сегодняшних событий в Лозовой. Проблема, которая и с самого начала по своим масштабам и серьезности далеко выходила за узковедомственные рамки, неумолимо усиливалась на протяжении длительного периода. А уважаемые правительственные чиновники и народные избранники, ответственные за распределение бюджетных средств, так и продолжали выделять из года в год лишь десятую часть от минимальной потребности. Автор этих строк видел кучу документов из официальной переписки Минобороны с руководителями государственных органов власти, ответственными за выделение средств. Результаты бумажного противостояния сейчас можно увидеть даже не в Лозовой. А на десятках других арсеналов, где, сброшенные в сугробы под открытым небом советские боеприпасы, вывезенные в начале 90-х из Восточной Европы, настолько проросли в землю, что реально работать с ними могут лишь специалисты-саперы.

30 лет до утилизационной цели

Кроме поддержания порядка и безопасности на переполненных арсеналах, остро стоит и проблема утилизации лишнего взрывоопасного наследства.

Из всего ракетно-артиллерийского вооружения сегодня утилизации подлежит 472,4 тыс. тонн, что запланировано сделать до 2017 года. Это фантастический объем. Например, по современным европейским технологиям стоимость уничтожения лишь одного артиллерийского снаряда составляет около 3 долларов. А разрезать, например, танк стоит 2,5 тысячи долларов.

В прошлом году было утилизировало лишь 15,6 тыс. тонн боеприпасов. Следовательно, по подсчетам, такими темпами Украина лишится опасного металлолома лет за тридцать.

Кстати, национальный утилизационный рекорд, который установили в 2003-м, составляет 36,5 тыс. тонн за год. Наверное, к этому показателю подтолкнули события в Новобогданивке, когда близлежащие села были накрыты снарядами мощнейших реактивных систем залпового огня, что самозапускались из пылающего арсенала.

Но даже если абстрагироваться от финансовых приоритетов, сегодняшние промышленные возможности отечественных государственных и коммерческих структур являются относительно ограниченными. Производственные мощности украинской промышленности дают возможность утилизовать около 82 тыс. тонн боеприпасов в год. Но это требует финансового обеспечения в объеме 820 млн. гривен, что, как отмечают специалисты, сегодня почти нереально.

Единственное, что можно утверждать с уверенностью и оптимизмом: Украина все еще имеет достаточный промышленный, научный и кадровый потенциал. Были бы деньги... Более того, утилизация многих видов боеприпасов является экономически выгодной. Например, некоторые боеприпасы содержат цветные металлы. Несколько лет назад одна коммерческая контора взялась утилизировать снаряды с латунными гильзами. Латунь была успешно продана за границу, кто-то заработал неплохие деньги. Правда, порох, переработка которого не дает сверхдоходов, остался невостребованным.

Реформа не поможет, нужна трансформация

Концентрация негативных явлений в ВС Украины, в том числе и хроническое безденежье, достигло критической границы. В результате чего, как акцентирует министр обороны Юрий Ехануров, реализации лишь таких мероприятий, которые йменуються затертым словом “реформа”, уже явно недостаточно. Необходима коренная трансформация, блокирование всего негатива, который накопился в армейской системе, в том числе и в сфере избыточных боеприпасов.

Возможно, после “лозовских” событий некоторые из представителей отечественной политической элиты станут истерически требовать от военного ведомства отчета о том, что же происходит с нашей армией и с ее боеприпасами, в частности. К сожалению, многих политиков состояние армии начинает интересовать лишь после того, как что-то случается. То сколько еще трагедий должно состояться, чтобы власть предержащие наконец повернулись к защитникам Отчизны лицам?

Андрей Лавренюк