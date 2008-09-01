Тимошенко пообещала возможное и невозможное

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила детей, родителей, учителей и воспитателей с Днем знаний и заверила, что, как руководитель правительства, сделает все возможное и невозможное, чтобы образование и наука стали приоритетом номер один.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ секретариата КМУ.

Как отмечается в поздравлении, “Украина всегда была страной умных и мудрых людей, а украинская нация – была и остается нацией богатого интеллекта и знаний. Еще со времен средневековья мы имели одну из крупнейших в Европе библиотек, в Киев приезжали учиться со всех стран тогдашнего мира... Академики Вернадский, Королев, Богомолец, Патон, Глушков – эти имена наших соотечественников знает весь мир, поскольку они внесли неоценимый вклад в развитие мировой науки”.

“Сегодня за школьные парты впервые сядут маленькие дети”, - отметила премьер и выразила уверенность, что пройдет пятнадцять-двадцять лет и их достижениями будет гордиться научный мир всей планеты”.

“Для этого я, как руководитель правительства, обещаю все возможное и невозможное, чтобы образование и наука стали приоритетом номер один”, - заверила Ю.ТИМОШЕНКО и добавила: “Главное, что сделает правительство - обеспечит доступ к качественному образованию детей в городах и в далеких горных селениях. Приоритет правительства номер один - модернизация украинских школ и построение новых современных учебных заведений. Реализацию этой концепции мы начинаем с западных регионов нашей страны, где вследствие стихии школы были практически полностью разрушены.

“А еще, - говорится далее в поздравлении, - правительство сделает все, чтобы государство полностью обеспечивало детей учебниками, сельские школы - автобусами, а профессия Учителя стала наиболее уважаемой в обществе”. “Мы сделаем все, чтобы одаренный ребенок имел реальную возможность учиться там, где заслуживает, независимо от состояния родителей”, - пообещала Ю.ТИМОШЕНКО и отметила, что “украинское правительство даст возможность нашим специалистам работать у себя дома, на своей земле за достойную зарплату и с хорошими условиями, а не уезжать за границу».

«Вместе с Вами мы в состоянии сделать интеллектуальный, просветительский прорыв!», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.