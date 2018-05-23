Спасателей хвалят, армию ругают

Украинских спасателей в который раз испытывает очередная чрезвычайная ситуация. Становятся ли лучше украинские спасательные службы? Адекватны ли действия политиков опасностям техногенного и естественного характера? С таким вопросами мы обратились к украинским экспертам.

Юрий Андреев, президент Всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины»: Сотрудники и руководство МЧС обнаружили сверхвысокий уровень профессионализма, который становится очевидным, если сравнивать нынешние действия спасателей с аналогичными событиями в Артемовске, Новобогданлвке и, особенно, с событиями в связи с ликвидацией последствий аварии железнодорожного эшелона с фосфором, когда непрофессиональные действия вызвали такой уровень паники, что люди, которые проживали за сотню километров от места аварии, бросали все и убегали. Возле станции Лозовая сотрудники МЧС сработали чрезвычайно профессионально, оперативно и согласованно. Только вдумайтесь, в ситуации, когда одновременно взрывались 60 тыс. тон боезапасов, они добились того, что ни один человек не то что не погиб, но и не был ранен. Даже пострадавших в этот раз нет. А оперативное отселение 18 тыс. местного населения тоже о многом говорит: без паники, оперативно, организовано, без потерь. Однако беспокоит другое: события возле Лозовой свидетельствуют о том, что наша армия полностью развалилась и там нет надлежащего порядка и дисциплины.

Валерий Дудко, председатель Харьковской областной общественной организации “Ассоциация политических консультантов”: Состав областных подразделений МЧС в Харьковской области очень сильный. Спасители здесь, возможно, даже более высокие о классу, чем в некоторых других областях Украины. Потому они сработали очень оперативно и профессионально. Возможно, были какие-то недостатки, но главное – что не погибли люди. Здесь как на любом пожаре: когда горит дом, то важно как можно быстрее вывести всех за его границы. Спасители МЧС в Харьковской области именно так и сработали – сначала профессионально позаботились о людях, а затем и параллельно с этим предоставили не менее профессиональное внимание другим обстоятельствам события. К сожалению, вместо того, чтобы осуществлять системную профилактическую работу, направленную на предотвращение аналогичных случаев, нынешняя центральная власть будет использовать инцидент ради своих политических интересов - устранения Авакова с должности губернатора, поскольку он не пошел в Единственый Центр. Ситуацию центральная власть будет использовать для того, чтобы вместо Авакова поставить Шумилкина, который как раз вступил в ЕЦ.

Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований:

Мы еще не имеем достаточной информации о ликвидации пожара на складах боеприпасов возле станции Лозовая, но из того, что мы имеем на сегодня, можно сделать выводы, что, собственно, ликвидация пожара еще впереди и зависит от типа и количества взрывчатки, которое там складировано. Но есть один неопровержимый факт, который свидетельствует о росте ответственности и профессионализма наших спасательных служб, – местное население было немедленно эвакуировано, что, возможно, спасло самое ценное – жизнь многих людей.

Сергей Таран, директор Международного института демократий: Не только МЧС, но и власть, в целом, научилась качественнее реагировать на чрезвычайные ситуации. Не последнюю роль в этом играет политическая конкуренция, беспокойство о собственном рейтинге, который вынуждает политиков своевременно действовать и любой ценой избегать жертв среди населения. Собственно, то, что политики соревнуются между собой, пытаясь как можно больше сделать для пострадавшего населения и является одним из механизмов, благодаря которому гражданам лучше жить при демократии, чем при авторитарном режиме. Вместе с тем, процесс ликвидации чрезвычайных ситуаций у нас часто сопровождается политическими спекуляциями, когда, например, во время ликвидации последствий наводнения на Западной Украине и пожаре возле станции Лозовая спасатели качественно выполняли работу, но политики их работу оценивали не по профессиональным, а по политическим критериям. Потому чтобы уменьшить, и предотвратить вероятные чрезвычайные ситуации, необходимо, во-первых, четко размежевать полномочия государственных органов власти, чтобы в случае чего общественность четко понимала кто за что отвечает, а, во-вторых, стабильно финансировать долговременные предохранительные программы (противопаводковые мероприятия, утилизацию устаревших боеприпасов, и тому подобное).

Валерий Рябенко, исполнительный директор Центра «Социовымир»: МЧС прогрессирует в организационном и профессиональном плане. Во-первых, ни один человек с момента начала ликвидации чрезвычайной ситуации в Харьковской области не погиб, во-вторых, оперативно эвакуировано почти два десятка тысяч местного населения, а в-третьих, не прекращено железнодорожное движение в связи со временным закрытием станции Лозовая, через которую проходят сверхважные железнодорожные украинские магистрали. К сожалению, этот прогресс происходит на фоне потери надлежащего профессионального уровня и ответственности, фактически, полного развала дисциплины в других государственных структурах, в первую очередь – в Министерстве обороны. Для того, чтоб органы власти эффективнее реагировали на чрезвычайные ситуации, нужны долговременные системные предохранительные программы, но пока власть озабочена будущими выборами и борьбой внутри самой себя, такие программы воплощать чрезвычайно тяжело, если, вообще, возможно.

Сергей Тронько