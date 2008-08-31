Ющенко торопит с передачей Тимошенко документов по пожару на 61-м арсенале

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на как можно быстрой подготовке и передаче документов и материалов в Кабинет министров относительно пожара на 61-м арсенале под Лозовой. Об этом он заявил в телефонном разговоре в субботу с главой Харьковской облгосадминистрации Арсеном АВАКОВЫМ.

Как сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, В.ЮЩЕНКО отметил важность быстрейшей подготовки документов, необходимых для выделения средств на компенсацию ущерба, вызванного пожаром.

По сообщению пресс-службы, работа над выяснением размера ущерба, нанесенного населению и предприятиям Лозовского района, находится на финишной стадии.

Уже сегодня, 31 августа, в Киев с необходимым пакетом документов выезжает первый заместитель руководителя области Владимир БАБАЕВ.

В субботу А.АВАКОВ провел заседание областной Комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, на котором рассматривался ущерб каждого объекта в пострадавшей зоне вокруг 61-го арсенала, – от участка земли сельхозпредприятия до конкретного домовладения, отмечает пресс-служба ОГА.