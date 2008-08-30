Признание Южной Осетии и Абхазии подтвердило необходимость НАТО

Признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии подтверждает необходимость существования НАТО как военно-политического блока, заявил в пятницу посол США при Североатлантическом альянсе Курт Волкер.

"Это очень серьезный шаг для европейской безопасности, и это является напоминанием, почему важно НАТО. Это напоминание, почему мы, члены трансатлантического демократического сообщества, должны собираться вместе для обсуждения последствий подобного рода событий и совместно предпринимать действия", - говорится в поступившем в РИА Новости видеозаявлении посла США.

Волкер назвал миротворческую операцию России и признание Южной Осетии "вызывающим обеспокоенность, одним из самых значимых событий для европейской безопасности со времени окончания "холодной войны".