Рычкова написала о целом ряде нарушений на 27 округе

Она считает, что власть действительно должна обеспечить безопасность горожан. А именно тщательно и эффективно расследовать угрозы от его сына, который не стесняется лично угрожать битой работникам социальных служб на глазах у многих горожан, - говорится в ее обращении на странице facebook, - Следует расследовать - что это за охранники и спортсмены с битами в его окружении, угрожающие журналистам?».

Она подчеркивает, что так же правоохранительным органам следует расследовать и вопросы об “отжиме городской собственности” и многих других известных в городе делах времен 90-х, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.

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Она обратилась к своему оппоненту с требованием прекратить спекуляции на теме войны в клеветнических листовках, распространяемых по городу сотнями тысяч.

«Очень прошу господина Краснова лишь об одном - не спекулировать на священной для моего народа теме войны, - пишет Татьяна Рычкова. - Я там потеряла многих друзей и родного человека, и понимаю цену мира значительно больше, чем человек, просидевший два года войны в своих уютных шашлычных на набережной, Слава Богу, мирного Днепра».

Отдельным вопросом этих выборов является опасность скупки голосов избирателей, что при низкой явке может повлиять на исход выборов.

«Нельзя допустить скупки голосов и покупки избирателей, нельзя считать людей за быдло, которое будет голосовать за предвыборные подачки от миллионера Краснова в виде зеркал в лифтах и дешевых транспортных маршрутах аккуратно на период избирательных кампаний».

Татьяна Рычкова призвала избирателей прийти на выборы при любой погоде, защитить свой выбор в нынешней битве за Днепр. И подчеркнула, что власть должна делать свое дело - обеспечить безопасность участков и не дать людям с битами дальше запугивать наш город.