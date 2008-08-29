У Еханурова были планы на 61-й арсенал, но «он самоликвидировался»

17:38, 29 августа 2008
Политика
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Причины пожара - версия Минобороны

Одной из основных причин чрезвычайного происшествия, произошедшего на 61-м арсенале в Харьковской области, является поджог и пожар на мусорной свалке вблизи этого объекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, комментируя позицию первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА о том, что он «не верит в жару, ставшую причиной пожара».

В связи с чем Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что журналисты, которые присутствовали на пресс-конференции А.ТУРЧИНОВА, не в полном объеме передали его мнение.

Министр обороны сообщил, что рядом с арсеналом находится несанкционированная мусорная свалка, которую кто-то поджег. А затем из-за сильного ветра огонь перекинулся на фруктовый сад, вблизи арсенала, а затем и на техническую территорию объекта.

Вместе с тем Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что на арсенале меры безопасности соблюдались в соответствии с установленными приказами и инструкциями.

Комментируя проблему безопасности военных арсеналов, министр обороны в который раз отметил, что сегодня Вооруженным Силам Украины необходимо всего 40% боеприпасов имеющихся в наличии.

Министр обороны также отметил, что решение этой проблемы нуждается в значительных средствах. Он также сообщил, что 61-й арсенал было запланировано ликвидировать до конца 2011 года. «К сожалению, сейчас он самоликвидировался», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным МЧС, 27 августа днем на открытом участке технической территории воинской части А0829 Министерства обороны, где находится 61-й арсенал Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, произошло возгорание сухой травы с последующим распространением огня в направлении хранилищ боеприпасов. В 16.15 были зафиксированы первые взрывы боеприпасов.

Проведена эвакуация из пятикилометровой зоны вокруг армейских складов.

*** 61-й арсенал Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины расположен вблизи города Лозовая Харьковской области на общей площади 494 га. Объемы хранения на арсенале составляют около 95 тысяч тонн боеприпасов.

 

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