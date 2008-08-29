Укрспецэкспорт рассказал, куда шли снаряды из 61-го арсенала

Никакие боеприпасы для потребностей Грузии с 61-го арсенала Южного оперативного командования ВС Украины, который дислоцируется вблизи г. Лозовая Харьковской области, не вывозились.

Об этом заявил генеральный директор государственной компании Укрспецэкспорт Сергей БОНДАРЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя заявления некоторых политических сил, которые связывают причины пожара на арсенале с поставками из этой воинской части боеприпасов для Грузии.

Вместе с тем, С.БОНДАРЧУК подтвердил, что накануне чрезвычайной ситуации боеприпасы с территории арсенала таки вывозились, но для отправки в Чад, в соответствии с имеющимися контрактами с этой страной.

“Мы забирали боеприпасы, чтобы отправить их нашим партнерам из Чада. Это происходило на протяжении последних дней. Что касается Грузии, то с этого арсенала боеприпасы для этой страны не поставлялись”, - сказал генеральный директор Укрспецэкспорта.

Как сообщал УНИАН, 27 августа на 61-ом арсенале Южного ОК ВС Украины произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Сегодня на сайте Компартии было размещено заявление лидера коммунистов Петра СИМОНЕНКО, в котором он связывает пожар на арсенале с обвинениями Украины в поставках оружия.

По словам лидера КПУ, “очередной пожар на складе боеприпасов, теперь уже в Харьковский области, снова каким-то “удивительным образом” совпал во времени с обвинениями В.ЮЩЕНКО и его окружения в незаконных поставках военной техники, оружия и боеприпасов, а также подготовкой к созданию специальной следственной комиссии Верховной Рады Украины по этому вопросу и финансовой проверки всех структур, которые причастны к торговле оружием”. П.СИМОНЕНКО считает, что пожаром на военных складах пытались замести следы, «как это делалось и ранее на военных складах в Новобогдановке и Александровке, когда готовились масштабные проверки по фактам незаконной торговли оружием, в том числе в ту же Грузию».