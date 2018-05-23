Запад ударит российскую элиту по самому чувствительному месту?

Тайные миллиардные счета на Западе имеют все кремлевские высокопоставленные чиновники. Личное состояние Путна оценивают в $40 млрд... На Западе знают, как ответить России на агрессию...

Наконец западные аналитики обратили внимание на действительно чувствительное – и уязвимое – место Кремля. На бумажники российских властей предержащих. А то гневные филиппики и пламенные упреки в адрес российских “миротворцев”, которые ворвались на территорию суверенной страны, становятся просто смешными. „Ми вас осуждаем, – менторствуют на Западе, – выполняйте договоренности, нельзя быть такими плохими и вероломными, прекратите агрессию...” А Вовка слушает да ест. Поскольку это его ничуть не беспокоит, ведь бить оружием все равно не будут – сами на Западе сказали.

А вот если за святое возьмут, за бумажники?

Как пишет в „Вашингтон Пост” бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-старшего юрист Дэвид Ривкин, самым эффективным (добавим – и бескровным) ответом на действии России в Грузии станет начало проверки личных финансовых сбережений и инвестиций на Западе представителей российской правящей элиты.

Опытный юрист советует наблюдательным органам США и ЕС провести проверки бизнес-операций лиц, близких к руководству России, которые могут касаться ценных бумаг, налогов и других экономических операций. "Повестки, обвинительные заключения, конфискация активов, судебные решения и ограничения на передвижение ударят туда, где даже самые грубые хулиганы чувствуют боль – по бумажнику", – пишет Ривкин, добавляя, что "правительства США и стран-союзников могут при этом отметить, что эти действия отвечают общим усилиям Запада в борьбе с частной и государственной коррупцией".

Справка УНИАН. Дэвид Ривкин является партнером в вашингтонской юридической фирме Baker Hostetler. В его официальной биографии сообщается, что с 1991 по 1993 год он работал юристом в Белом доме в администрации Джорджа Буша-старшего, а до этого был юридическим советником у Джорджа Буша-старшего, когда тот занимал пост вице-президента США в администрации Рональда Рейгана. Ривкин раньше работал в Министерстве энергетики США, а также в Министерстве юстиции США. Чтобы оценить масштабы возможных потерь „бескорыстных великодержавных патриотов”, возьмем хотя бы политическую фигуру №1 России – премьера Владимира Путина (его верный президент Дмитрий Медведев выглядит фигурой вспомогательной). Это при том, что, как пишет мировая пресса, тайные миллиардные счета на Западе имеют практически все кремлевские высокопоставленные должностные лица.

Ранее близкие, а в настоящее время оппозиционные Путину российские политтехнологи оценивают личное состояние Владимира Владимировича в 40 миллиардов долларов. И хотя значительная часть этих гигантских средств якобы вложена в акции российских Газпрома и Сургутнефтегаза, западная пресса и стражи порядка уже давно присматриваются к подозрительной деятельности крупного швейцарского нефтетрейдера Gunvor, большую часть акций которого, по оценкам экспертов, контролирует личный друг и бывший сослуживец Путина по ПГУ КГБ эдакий Геннадий Тимченко. Годовая прибыль компании составляет 8 миллиардов долларов. Реальная структура собственности надежно спрятана за многочисленными оффшорами. Через компанию перекачиваются на запад огромные объемы нефти Сургутнефтегаза и Роснефти.

В 2004 году Пол Волкер провел санкционированное руководством ООН расследование и опубликовал отчет о злоупотреблениях в рамках программы "нефть в обмен на продовольствие". Участники программы, выяснил Волкер, превышали выделенные им квоты, перепродавали нефть, а с прибыли недоплачивали налоги. В числе нарушителей те же оффшоры Gunvor Іnternatіonal и Gunvor Energy, которые скупили около 3 млн. тонн иракской нефти на сумму $500 млн. в Зарубежнефти. Среди российских компаний у нее были самые большие квоты. Прибыль от перепродажи барреля иракской нефти доходила до $5, то есть 3 млн. тонн нефти могли принести около $125 млн. – и этими грязными сверхдоходами нефтетрейдеры, по мнению Волкера, потом делились с Зарубежнефтью. Руководству Gunvor все сошло с рук: хорошо все-таки быть личным другом Путина!

Процитируем авторитетную немецкую газету Die Weltот 12 ноября 2007: „Свои деньги Путин хранит не только в акциях трех упомянутых компаний, но и в других местах. Как выяснил американский исследователь Пол Джоял, на тайных банковских счетах Путина только в Италии и Испании находится 20 миллиардов долларов США”. Напомним: это тот же Пол Джоял, который проводил расследование вместе с покойным экс-майором ФСБ Александром Литвиненко, отравленным изотопом полония, и который сам едва выжил, получив при подозрительных обстоятельствах две пули в живот полтора года назад в американском штате Мериленд. Опасное, очевидно, это дело – искать путинские счета.

Нужно отдать должное осторожности господина Путина: надежных документальных подтверждений его теневых финансовых сделок практически нет. Лишь однажды случился прокол. В 2001 году на немецко-швейцарской границе при странных обстоятельствах в поле зрения немецких таможенников попали двое граждан России. При осмотре у них была обнаружена финансовая документация, которая вызывала живой интерес. Поскольку касались настоящие документы неизвестных мелких фирм, в системе которых, однако, вертелась огромная сумма – 5 млрд. долларов. В то время столько "стоил" весь Сбербанк России. Откуда деньги? Чьи? Чистые или для "отмывания"? Почему документы пытались пронести пешком через границу? Все это не могло не заинтересовать. Тем более что, в соответствии с отчетом немецких стражей порядка, в одном из этих странных договоров фигурировал Владимир Путин (тогда уже президент РФ) как лицо, которое имеет право подписи. В отчете также перечисляются шесть банковских счетов – в швейцарском, испанском, кипрском и двух немецких банках.

Немцы и раньше интересовались фигурой Путина, особенно деятельностью российско-немецкой фирмы SPAG (St. Petersburg Іmmobіlіen und Beteіlіgungs AG – Санкт-петербургское общество недвижимости и паевого участия), связанной с вложением больших денег в питерскую недвижимость. В девяностых годах в отношениях со СПАГОМ отметился и Владимир Путин (возглавлял Комитет внешних связей мэрии Санкт-Петербурга), а также другие видные питерцы, которые с «вознесением» Путина стали его приближенными и заняли ведущие посты в российском бизнесе и политике.

И относительно того, мог ли президент Путин контролировать какую-то коммерческую фирму: в интервью газете "Коммерсант" в апреле 2004 года еще один очень известный в связи с питерским проектом СПАГА, Владимир Барсуков (Кумарин), которого допрашивали по запросу немецкой стороны, отметил, что "у Путина таких фирм штук 800 или 1800...”

Как пишет испанская „Паис”, Кумарин был вице-президентом петербуржской нефтяной компании ПТК в 1998–1999 годах. Эта компания сделала сильный рывок, когда тогдашний заместитель мэра Санкт-Петербурга Владимир Путин предоставил ей монополию на обеспечение горючим транспорта мэрии.

В июне 2003 года немецкое Министерство борьбы с преступностью сообщило о возбуждении дела об отмывании капиталов компанией SPAG, связанной с Кумариным, которая, по мнению полиции, имела отношение к организованной преступности и наркотикам. Консультантом этой фирмы с 1992 по 2000 год значился Владимир Путин.

В своей книге "Гангстеры с востока" известный немецкий журналист Юрген Рот также отмечает связь Кумарина с Путиным через их общего знакомого Владимира Смирнова – соратника Путина с 1991 года. Как писал Рот, позже Путин забрал Смирнова в Кремль, где тот отвечал за управление государственной недвижимостью в стране и за рубежом. Потом Смирнов стал главой торговой фирмы и начал продавать за границу обогащенный уран, но параллельно с дружескими отношениями из Путиним с 1993 года он также поддерживал тесные связи с Владимиром Кумариным.

В 2007 году Кумарина, которого считали „паханом” криминальной группировки „тамбовских”, арестовали правоохранительные органы России. А в июне 2008 года испанская полиция арестовала всю верхушку „тамбовских” во главе с преемником Кумарина Геннадием Петровым. Начиная с 1996 года, предприимчивые российские мафиози, которых подозревают в наличии очень сильной „крыши” в Кремле, создали настоящую преступную сеть в Испании. Как отмечает испанский следователь, среди действий, осуществляемых этим "содружеством", были убийства, торговля оружием, вымогательство, мошенничество, подделка документов, торговля влиянием, подкуп, незаконные сделки, контрабанда, наркоторговля, заказные нападения и шантаж.

Почему-то вспоминаются выводы „недостреленного” Пола Джояла о тайных счетах Путина в Испании...

Короче говоря, при желании, правоохранительным и контрольно-ревизионным органам стран Запада есть чем заняться. Да, воевать с ядерным государством слишком рискованно. Достаточно Ирака. Но заморозить теневые счета и сомнительные инвестиции руководителей государства-агрессора – вещь абсолютно реальная. Более того, это, по-видимому, единственное эффективное средство остудить горячие головы в России. Ведь есть опыт санкций против Фердинанда Маркоса, аятолы Хомейни, Саддама Хусейна, Александра Лукашенко и других печально известных персонажей новейшей истории.

Если же Запад и дальше будет прибегать к пустой риторике, тогда береги Боже Грузию. И Украину...

Николай Писарчук