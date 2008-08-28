Тимошенко ждет, когда Балога повесит на нее ураган Катрин

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет «неоригинальным» заявление главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ о бездеятельности правительства в связи с возникновением пожара на 61-ом арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам, комментируя заявление В.БАЛОГИ.

«Мы еще, видимо, виноваты в урагане Катрин и во всех цунами, которые прошли по территории мира. Я думаю, что этот человек (В.БАЛОГА) не является оригинальным. Единственное, чем он занимается, – он перекладывает ответственность на тех, кто находится вокруг», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает нецелесообразным обращать внимание на это заявление В.БАЛОГИ.

«Не нужно обращать внимание на эти мелочи, потому что все это уже смешно», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что правительство обязательно разберется, кто допустил возникновение пожара на территории военной части, почему Министерство обороны не приступило к утилизации этих боеприпасов. «Мы обязательно разберемся, кто предметно виноват в том, что такая ситуация возникла», - заявила премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Секретариата Президента заявил, что пожар на военных складах в городе Лозовая Харьковской области стала еще одним последствием непрофессиональных действий правительства.

По словам В.БАЛОГИ, Кабинет министров Украины под руководством Юлии ТИМОШЕНКО ничего не сделал для предотвращения критической ситуации, возникшей вследствие пожара и взрыва боеприпасов на военных арсеналах вблизи г. Лозовая Харьковской области.

Он отметил, что в который раз Кабмин борется с последствиями своей бездеятельности, как это недавно подтвердило масштабное наводнение на Западе страны.

«Непраздничный фейерверк в Харьковской области, как и большая вода, которая затопила шесть областей, прямо связаны с непрофессиональными, халатными действиями Кабмина по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Конечно, правительство во главе с Ю.ТИМОШЕНКО непременно воспользуется очередной бедой, чтобы развернуть пиар-кампанию по восхвалению своей героической работы в ликвидации катастроф. Опять правительственные чиновники перед объективами телекамер с трагической мимикой будут отчитываться о том, что сделано, чтобы преодолеть беду. При этом ни слова не будет сказано о том, почему правительство ни палец о палец не ударил для того, чтобы отвернуть это ЧП», - сказал В.БАЛОГА.

27 августа днем на территории воинской части А0829 Министерства обороны, где находится 61-й арсенал Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, произошло возгорание сухой травы с дальнейшим распространением огня в направлении хранилищ боеприпасов. В 16.15 были зафиксированы первые взрывы боеприпасов.

Проводится эвакуация людей из пятикилометровой зоны вокруг горящих армейских складов.

Военная прокуратура Центрального региона возбудила уголовное дело по факту взрывов боеприпасов согласно ч.2 ст.425 (халатное отношение к воинской службе, повлекшее тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины.