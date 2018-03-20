Персоны нон-грата в Украине. Сможет ли Янукович их реанимировать?

Премьер-министр, готовясь к встрече с Путиным, всячески подслащал его разными конфетами. Среди которых было обещание реабилитировать российских персон нон-грата в Украине. «Прошло сложное время политических баталий с обеих сторон», – объяснил он.

Премьер имел в виду российских политиков, которые в этом году получили статус “невъездных” в Украину, – Жириновского, Затулина и журналиста Леонтьева. Однако, не осведомленный в дипломатических терминах, Янукович не знал, что трое граждан России не имеют статуса “персон нон-грата”.

Каким образом премьер-министр может провести “реабилитацию”? Александр Татаревский, юрист Международного центра перспективных исследований, считает, что обещание премьера является скорее декларацией новой политики правительства относительно граждан России. А заодно – возможно, и указанием соответствующим органам. “Если это решение СБУ является полуформальным, достаточно дать указание председателю СБУ. Но если дело серьезное, он может выйти с предложением или вынести вопрос на заседание правительства. Правда, в цивилизованных странах это не принято. Для этого есть суд", – считает юрист.

Это касается только “невъездных” лиц. С персонами нон-грата может быть проще. И вот в чем разница. В соответствии с Венской конвенцией, персоной нон грата может быть объявлено лицо, которое является дипломатом - председателем или сотрудником дипломатического представительства. Именно такими персонами занимается Министерство иностранных дел, которое не может не выполнить указание главы правительства. А названные россияне являются “клиентами” СБУ, которая и применила к ним формулировку “лицо, которому запрещено пребывание на территории Украины или пребывания на этой территории является нежелательным”, руководствуясь Законом “О Статусе иностранцев в Украине”. Таких, как сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко, еще в прошлом году в Украине насчитывалось около четырех тысяч. Часть из них – люди, которые проходили по криминальным статьям в Украине или за рубежом, - в государствах, с которыми подписан договор о выдаче таких лиц в случае их пребывания на территории страны. Для сравнения - в соседней Беларуси таких свыше 40 тысяч, там власть не ограничивает себе в удовольствии ставить штампики в паспортах об отказе на въезд. Собственно говоря, там сама власть – Лукашенко и его приблизительно сорок чиновников – невыездная в Европу. Впрочем, если вспомнить, с украинской властью была подобная история – в 2004, когда приближались выборы, американское правительство запретило въезд нескольким политикам и чиновникам из окружения Кучмы и Януковича. Среди них были Виктор Медведчук, в то время – глава Администрации Президента, зять Президента Виктор Пинчук, глава МВД Николай Билоконь, генпрокурор Геннадий Васильев. Таким образом, как Европа намекала Лукашенко, так и Америка намекала Кучме, что пора уже строить демократию в стране.

Новая украинская власть переняла такую практику, и это было больше похоже не на борьбу с преступными элементами-террористами, а на обычные политические репрессии. О чем, кстати, неоднократно говорили украинские политологи и аналитики. Дмитрий Выдрин, директор Европейского института интеграции и развития отмечал, что такие меры не имеют смысла. Мол, более эффективно проводить полемику через СМИ, чем использовать старые коммунистические методы. Олесь Доний, руководитель Центра исследований политических ценностей констатировал, что Украина до сих пор не отработала внешнеполитических отношений с Россией, в то время, как последняя каждый раз находит новые места для точечных ударов.

Наиболее скандальные “нежелательные лица”

Владимир Жириновский, депутат, вице-спикер Госдумы РФ

“Я ХОЧУ ЧТОБЫ, УКРАИНСКИЕ ПАРНИ ВОЗВРАЩАЛИСЬ ИЗ ИРАКА В ГРОБАХ”

Невъездной в Украину с начала июня этого года. Об этом его предупреждал первый заместитель председателя МИД Антон Бутейко, которого тот назвал “шпионом ЦРУ, который будет сидеть, когда придет московский трибунал”. Также Владимир Вольфович неоднократно высказывал шовинистические утверждения относительно Украины, в частности, озвучивал идею присоединения Украины к России: "Если Януковичу удастся провести федеральную реформу, состоится распад Украины и вступление ее южных и восточных регионов в РФ. Тогда в России появятся Одесский, Харьковский, Днепропетровский и Луганский округа”. Также в эфире украинского ТВ опроверг реплику коллеги по Думе Бориса Немцова относительно нежелания, чтобы Украина вошла в НАТО: “Я хочу наоборот, чтобы Украина вступила в НАТО, и украинские парни возвращались из Ирака в гробах”.

В конечном итоге, скандальному вице-спикеру к такому отношению не привыкать. В январе этого года он вместе с российской писательницей Юлией Шиловой (автор романа “Турецкая любовь”, которая якобы портит репутацию турецких курортов) стали невъездными в Турцию. По мнению представителей Ассоциации инвесторов турбизнеса Турции, которые передали властям просьбу об объявлении этих лиц невъездными, Жириновский был одним из инициаторов такой провокации. Он негативно вызказывался в адрес Турции, в частности относительно птичьего гриппа. Сначала в разгар этой болезни депутаты его фракции предлагали запретить россиянам ездить на турецкие курорты. Потом выступил и сам лидер ЛДПР, который назвал птичий грипп “современным способом ведения войны”.

Турецкие подданные объясняют нелюбовь Жириновского к себе тем, что во время прохождения студенческой практики в этой стране в 1969 году он был арестован за антиправительственную пропаганду и выслан из страны.

В конце прошлого года нежелательной персоной его объявил и Казахстан – за высказывания, которые власти этой страны трактовали как разжигание межнациональной вражды. «Они недовольны моим взглядом. И я с таким же успехом могу объявить их всех персонами нон-грата в России, поскольку их действия привели к тому, что миллионы россиян были вынуждены оставить Казахстан из-за антироссийской политики правительственных чиновников этой страны... Здесь не нужно обижаться: никакого разжигания межнациональной вражды нет, я просто говорю об исторической справедливости», - таким был ответ Жириновского.

Константин Затулин, депутат Госдумы РФ, директор Института стран СНГ, член центрального политсовета партии “Единая Россия”

МАСТЕР ПО РАЗЖИГАНИЮ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ВРАЖДЫ

СБУ запретило Затулину въезд в Украину 3 июня 2006 года. “Въезд запрещен на основе Закона “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства”... Его деятельность создает условия для противоправных проявлений, связанных с посягательствами на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигания межнациональной вражды", – вот так прокомментировали тогда свое решение представители Службы безопасности Украины. Детально объяснить, в чем заключается вина Затулина, в СБУ отказались.

Фактически причиной этому послужило участие российского депутата в акциях протеста против разгрузки в порту Феодосии американского груза для подготовки военных учений. Тогда же и.о. председателя СНБОУ Владимир Горбулин предупреждал, что в случае, если подтвердится информация об участии в этих акциях российских граждан, их объявят нежелательными в Украине.

Константина Затулина объявляли невъездным в Крым еще в 1996 году. Ходили слухи, будто он ездил туда в багажнике авто.

Перед парламентскими выборами в этом году российский политик заявлял претензии к блоку “Наша Украина”, который, по его словам, готовился с помощью власти фальсифицировать 1 млн. голосов избирателей в свою пользу, и к Центризбиркому. Кроме того, Затулин высказывал мнение о том, что многие украинские политики заслуживают, чтобы Кремль объявил их персонами нон-грата. Первыми в его “списке” были глава МИД Борис Тарасюк и председатель СБУ Александр Турчинов.

На решение СБУ депутат Думы ответил: “Не хотел бы преувеличивать значение события, но считаю его позорным”. В то же время МИД России расценил это решение “как серьезный недружелюбный акт по отношению к депутату Госдумы, известному политологу, стороннику дружеских связей между Россией и Украиной”.

Юрий Лужков, мэр Москвы

ДОМАХАЛСЯ КЕПКОЙ В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ

Известный борец за “российский” Севастополь, начальник “белокаменной” был объявлен нежелательным в Украине в 2004 году, после печально известного северодонецкого съезда, на котором поддерживал сепаратную идею создания Юго-восточной украинской автономной республики. В этом месяце Лужков собирается посетить Крым, это вызвало многочисленные протесты в Украине.

Михаил Леонтьев, журналист ОРТ

ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА КРЕМЛЯ ЗАГОВОРИЛАСЬ

Через месяц после Жириновского и Затулина аналогичный статус получил и телеведущий “Общественного российского телевидения” Михаил Леонтьев.

Личность российского журналиста, которого даже в России называют “говорящая голова Кремля”, давно “заинтересовала” украинскую службу безопасности. Ему припоминают антиукраинские высказывания еще с 2001 года. В частности, из его уст звучало: “Украина как единое государство не существует”. "Достаточно внимательно понаблюдать за тем, что происходит в Украине, чтобы, даже не зная истории, понять: украинской нации не существует", - говорил он в 2004 году.

“Я бы за такие слова по морде врезал", – признается один из сотрудников СБУ.

Виктора Ющенко в период его премьерства журналист называл “...авантюрист и подкаблучник”. А его жену - “аналитик Госдепартамента и Совета нацбезопасности США”. “Сам по себе Ющенко, – говорил провокатор, – это просто сырой материал для масштабного американского политического проекта, и руководит им не кто иной, как женщина”. Екатерина Чумаченко расценила эти слова как вмешательство в личные дела и оскорбление и подала в суд. В январе того же 2001 года Шевченковский суд удовлетворил ее иск.

Кирилл Фролов, российский политолог, руководитель отдела Украины российского Института стран СНГ

ГЛАВНЫЙ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ СЕПАРАТИЗМА

27 января этого года был задержан в аэропорту Симферополя и выслан обратно в Россию. Официальная причина – Фролов пропагандировал сепаратистские настроения среди населения, его деятельность противоречила интересам безопасности Украины. “Я расцениваю это как репрессивные действия, как нарушение договоренностей правительств России и Украины о свободном пересечении гражданами этих стран границы между этими государствами", – цитирует российского деятеля сайт russia.in.ua. Организацию, которую представляет Фролов, на сайте назвали “Институтом уничтожения стран СНГ”.

По мнению самого Фролова, “украинские власти не могут ему простить высказывания о превращении Украины в антироссийское государство”.

Эдуард Лимонов, председатель российской Национал-большевистской партии

ПОСТРАДАЛ ЗА “РОССИЙСКИЙ ГОРОД”

Уроженец Харькова невъездной в Украину до июля 2008 года. В 1999 году он и его единомышленники-“нацболы” взобрались на крышу башни Клуба моряков в Севастополе. Повесили там российский флаг и лозунг “Севастополь – российский город”. Оттуда же разбрасывали открытки с требованием пересмотра статуса города. Все были задержаны, после чего Лимонову запретили въезд в Украину. Позже он жаловался нынешнему Президенту Ющенко, что, мол, из-за этого не смог попасть на похороны отца. Президент вроде бы обещал разобраться с этим вопросом.

Алексей Добычин, председатель пророссийского движения “Прорыв”

ГРАЖДАНИН РОССИИ, КОТОРЫЙ УСТРОИЛ “ПРОРЫВ”

Гражданин России, который несколько лет проживал в Севастополе, 22 июня этого года депортирован из Крыма в Москву. Правозащитники, особенно российские, называли такие действия власти незаконными, поскольку якобы не было соответствующего решения суда. СБУ обвинило Добычина в проведении антиукраинской деятельности. В частности “Прорыв” был одним из организаторов феодосийских АНТИНАТОВСКИХ мероприятий. Также организация выступала за воссоединение Крыма с Россией и собирала подписи за федерализацию Украины.

Есть еще потенциальный претендент на статус – Геннадий Зюганов, лидер Компартии РФ, депутат Госдумы РФ

ЧЛЕН СО СТАЖЕМ

Он также принимал участие в крымских АНТИНАТОВСКИХ акциях. После чего заявил, что не боится вслед за Жириновским и Затулиним стать нежелательной персоной: “Я член Совета Европы, у меня есть паспорт Совета Европы. Я принимал участие в манифестациях в Греции, я принимал участие в марше-шествии в Страсбурге, я принимал участие в мероприятиях в Германии - в половине стран”.

Среди персон нон-грата в мире числятся:

Джордж Буш, президент США

В прошлом году, перед запланированным визитом Буша в Панаму общественность этой страны потребовала от властей не пускать его на территорию Панамы. За якобы «неуважение к элементарным нормам международного сосуществования» и отказ подписать Киотский протокол.

Арнольд Шварценеггер, губернатор Калифорнии

Мексика объявила его нежеланным в своей стране за плохое отношение к нелегальным мексиканским иммигрантам, которые работают в США. “Терминатор, видимо, забыл, что и сам эмигрировал в США, если теперь поддерживает расистскую политику, направленную против рабочих-эмигрантов", – критиковали его представители Региональной ассамблеи страны.

Александр Лукашенко, президент Беларуси

Его вместе с 30 высокопоставленными должностными лицами Беларуси Евросоюз объявил персонами нон-грата после недавних президентских выборов, которые показали нежелание белорусской власти демократизовать избирательный процесс.

Борис Березовский, российский олигарх, живет в Лондоне

Миллиардер, который не может пересечь границу России, откуда он сбежал как политический беженец, не может попасть и в Латвию. В прошлом году правительство этой стране внесло его в черные списки после того, как премьер-министр заявил, что Березовский имеет в Латвии политические интересы и он не хотел бы, чтобы тот их реализовал...

Папа Римский Иоанн Павел второй

Был персоной нон-грата в Советском союзе.

Дмитрий Стаховский