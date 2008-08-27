Ющенко смотрит футбол и контролирует ликвидацию пожара

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО взял под личный контроль ход ликвидации пожара на складах с боеприпасами в Харьковской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО в экстренном режиме заслушал отчеты министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА и министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимира ШАНДРЫ относительно ситуации, сложившейся в Харьковской области на станции Лозовая.

Президент поручил задействовать все возможные меры для ликвидации пожара и докладывать ему о ходе ликвидации пожара ежечасно.

В данный момент Президент, как объявлено по стадиону "Динамо", находится на футбольном матче третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА между киевским Динамо и московским Спартаком.