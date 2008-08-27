Украина собирается восстанавливать территориальную целостность Грузии

Украина готова принимать активное участие в восстановлении территориальной целостности Грузии.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в связи с признанием Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии.

В заявлении говорится, что 26 августа этого года Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ вопреки многочисленным призывам международного содружества подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

При этом глава Украинского государства отметил, что “трагедия грузинского, в частности и южно-осетинского народа, военный конфликт между Россией и Грузией стали жестким вызовом не только для кавказского региона, но и для Европы и всего цивилизованного человечества”.

В.ЮЩЕНКО отметил, что принятое российским руководством решение несет угрозу миру и стабильности в нашем регионе и на европейском пространстве, подрывает существующий международный порядок, нарушает целостность принципов, закрепленных в Уставе ООН и других международно-правовых актах, является нелегитимным изменением государственных границ и проявлением давления и силового вмешательства.

Украина осуждает признание Россией независимости самопровозглашенных образований и призывает российское руководство вернуться к международно принятым нормам и принципам урегулирования конфликта и соблюдения достигнутых международных договоренностей, подчеркнул Президент.

По его словам, Украина также рассчитывает на объединение усилий международного сообщества по восстановлению территориальной целостности Грузии и заявляет о своей готовности принимать активное участие в этом процессе.