Тимошенко: сегодня кабмин принял судьбоносное для Украины решение

Кабинет министров Украины почти наполовину снизил себестоимость строительства жилья, отменив ряд налогов и сборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня после заседания Кабмина премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, на сегодняшний день из стоимости построенного жилья 50% составляют реальные затраты на строительные материалы и прочее, а остальные 50% - накрутки и поборы, в частности, бесплатная передача квартир городу, сборы на развитие транспортной и социальной инфраструктуры, отчисления на развитие и укрепление базы пожарной охраны и плата за подключение к электросетям.

«49,5% объема стоимости строительства – это поборы, введенные незаконно, введенные подзаконными актами. Сегодня мы отменили эти поборы, оставив минимум, без которого нельзя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер заявила, что вместо 49,5% подобные сборы будут составлять 4% для жилого фонда и вместо 37,5% - 5% для нежилой недвижимости.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, принятое решение судьбоносное для Украины. Она отметила, что сегодня отрасль строительства находится в стагнации, и принятые решения подтолкнут развитие отрасли.