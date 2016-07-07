Чего стоит ожидать от варшавского саммита НАТО? – опрос УНИАН

УНИАН предлагает своим читателям высказать свое мнение по поводу того, чего стоит ожидать от варшавского саммита НАТО.

Как сообщал УНИАН, варшавский саммит НАТО планирует посетить и президент Украины Петр Порошенко. Среди прочего он намерен провести встречу с президентом США Бараком Обамой.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что на саммите Альянса в Варшаве союзники предоставят Украине политическую и практическую помощь.