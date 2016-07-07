Чего стоит ожидать от варшавского саммита НАТО? – опрос УНИАН
13:52, 07 июля 2016Политика
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В столице Польши Варшаве 8-9 июля пройдет саммит стран НАТО, на который многие возлагают большие надежды.
REUTERS
УНИАН предлагает своим читателям высказать свое мнение по поводу того, чего стоит ожидать от варшавского саммита НАТО.
Как сообщал УНИАН, варшавский саммит НАТО планирует посетить и президент Украины Петр Порошенко. Среди прочего он намерен провести встречу с президентом США Бараком Обамой.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что на саммите Альянса в Варшаве союзники предоставят Украине политическую и практическую помощь.
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