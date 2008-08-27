СБУ успокоила Тимошенко: покушение - сорвано, подозреваемый - сбежал

Служба безопасности Украины в процессе проверки информации бывшего руководителя Главного управления Секретариата Президента по вопросам деятельности правоохранительных органов Валерия ГЕЛЕТЕЯ предупредила совершение группой лиц покушения на премьер-министра, лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО, которое планировалось совершить во время избирательной кампании 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Таким образом преступные намерения были сорваны, но главный подозреваемый (кто именно не уточняется - УНИАН) находится за рубежом. Сейчас Ю.ТИМОШЕНКО ничего не угрожает», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 11 мая 2007 года на то время руководитель Главного управления Секретариата Президента по вопросам деятельности правоохранительных органов Валерий ГЕЛЕТЕЙ сообщил, что Секретариат главы государства имеет материалы, в которых расписаны схемы дестабилизации в обществе и схемы покушений на известных украинских политиков, в частности лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, лидера Гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО и других.

24 мая пресс-центр СБУ сообщил, что Служба безопасности возбудила уголовное дело по результатам проверки информации В.ГЕЛЕТЕЯ о подготовке покушений на политиков.