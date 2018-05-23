Голгофа для Януковича

Призыв Виктора Януковича к руководству Украины признать независимость Южной Осетии и Абхазии может дорого обойтись лидеру Партии регионов. Он может приобрести определенные симпатии в Кремле, но рискует потерять доверие украинских избирателей.

Виктор Федорович стоически молчал на протяжении летних парламентских каникул. Ни наводнение в шести областях страны, ни противостояние между правительством и президентским секретариатом не заставили его сделать сколько-нибудь внятное заявление. Зато накануне Дня Независимости Янукович выдал порцию давно обкатанных и проверенных тезисов, подчеркивая обеспокоенность состоянием российско-украинских отношений. Ничего выходящего за ряд привычных заявлений лидера оппозиции не было, зато прозвучавший 26 августа призыв поддержать Абхазию и Южную Осетию засвидетельствовал: вождь регионалов стремительно теряет политическое лицо. Он не хочет или не может понять, что стремиться столь энергично понравиться руководству соседнего государства, по крайней мере, неприлично.

Секретом Полишинеля было и остается непреодолимое желание многих украинских политиков первого эшелона навести мосты доверия с Кремлем, но Януковичу удалось переплюнуть всех. Возможно, Виктор Федорович своеобразно истолковал обвинения в государственной измене, предъявленные Банковой Юлии Тимошенко, и поспешил побороться за симпатии российского руководства. Призыв Януковича кажется тем более странным, что в его команде достаточно опытных дипломатов, а позицию России относительно признания Южной Осетии и Абхазии разделило только руководство палестинского движения ХАМАС. Поэтому лидер Партии регионов, безусловно, привлек к себе внимание. Мы же воспользуемся моментом для анализа причин столь резонансного шага.

Можно предположить, что Виктор Янукович начал президентскую кампанию. О том, что партийный лидер будет единственным кандидатом от регионалов,заявил в недавнем интервью и еще один видный донецкий, Борис Колесников. Очевидно, что тема грузино-осетинского противостояния остается резонансной и интересной, однако распорядился ею Виктор Федорович топорно. Его прямолинейность только подчеркивает, что главный регионал не просто засиделся в оппозиции, но и не умеет в ней работать. Пассивность политического поведения, неспособность договариваться с другими парламентариями привели к тому, что крупнейшая фракция Верховной Рады постоянно играет вторым номером, а ее попытка отправить правительство Тимошенко в отставку завершилась провалом вопреки многочисленным экономическим промахам Кабмина.

Пресловутый тезис о монолитности Партии регионов вызывает только ехидные усмешки экспертов. Этой политической силе сегодня приходится изворачиваться, чтобы доказать свою адекватность статусу системной оппозиции. При этом наличие нескольких центров влияния, над которыми возвышается Янукович с его терриконовым рейтингом – тоже далеко не секрет. Регионалы, к примеру, так и не сумели выдвинуть из своих рядов согласованную кандидатуру на должность первого вице-спикера Верховной Рады – «старые» и «новые донецкие» не пришли к консенсусу. После смерти Евгения Кушнарева вакантно место партийного идеолога. Партия, в которой, согласно официальным данным, насчитывается больше миллиона членов, со стороны напоминает громоздкое и плохо управляемое подразделение финансово-промышленного холдинга.

С одной стороны, такая ситуация – мечта любого руководителя, открывается пространство для интриг и жестких решений, с другой – у Виктора Федоровича не хватает политического опыта, чтобы использовать сложившееся положение в собственных интересах. У него отсутствует, к примеру, возможность, ограничить самостоятельность действий Рината Ахметова. В свете последних заявлений лидера Партии регионов вызывает сомнение осознание им нежелания финансовых доноров родной партии быть на вторых ролях в случае сближения с Россией. Генералам юго-восточного бизнеса явно не хочется в одночасье стать мальчиками на побегушках у российских олигархов. Хотя они пока не откажут Виктору Федоровичу в финансовой поддержке, но задумаются о диверсификации политических инвестиций.

Пассивность собственных действий заставляет Януковича проедать капитал, заработанный на президентских выборах 2004 года и слегка укрепленный победой в парламентской кампании 2006 года. Если его заявление относительно необходимости признания Южной Осетии и Абхазии стало фактическим стартом президентской кампании, то его следует признать неудачным. Между тем у Виктора Федоровича во время этих выборов уже не будет права на ошибку: поражение весьма вероятно приведет к его отставке с поста лидера Партии регионов, а саму политическую силу – к дезинтеграции на несколько не столь крупных, но идеологически определенных партий. По всем признакам, шеф регионалов вступил на персональную Голгофу, с которой к реальной политике нет возврата.

Евгений Магда