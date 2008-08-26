Глава МИД Британии едет в Киев создавать коалицию против России

Глава МИД Великобритании Дэвид Милибэнд отверг признание Россией Абхазии и Южной Осетии и призвал создать международную коалицию для противостояния этому процессу, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters .

«Я провожу сегодня переговоры с нашими зарубежными партнерами и завтра отправлюсь с визитом в Киев, чтобы обеспечить создание как можно более широкой коалиции против российской агрессии в Грузии», – заявил он.