В работе Верховной Рады сейчас будет объявлен перерыв до завтра - Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, комментируя договоренности о проведении консультаций в парламенте.

“Есть решение о том, что до завтра перерыв до 10 часов утра. Сейчас председатель выходит и объявляет перерыв до 10 утра. Мы продолжаем консультации”, - сказал Ляшко.

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Он напомнил о требованиях относительно создания Временной следственной комиссии по оффшорам чиновников, а также ВСК по тарифам.

“Кроме того, мы настаиваем на создании рабочей группы для наработки законопроектов, которые дадут возможность снизить тарифы”, - сказал Ляшко.