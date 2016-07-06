В работе Верховной Рады сейчас будет объявлен перерыв до завтра - Ляшко
10:29, 06 июля 2016Политика
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Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что в работе Верховной Рады сейчас будет объявлен перерыв до 10.00 четверга, 7 июля.
Ляшко говорит, что Рада уйдет на перерыв до завтра / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, комментируя договоренности о проведении консультаций в парламенте.
“Есть решение о том, что до завтра перерыв до 10 часов утра. Сейчас председатель выходит и объявляет перерыв до 10 утра. Мы продолжаем консультации”, - сказал Ляшко.
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Он напомнил о требованиях относительно создания Временной следственной комиссии по оффшорам чиновников, а также ВСК по тарифам.
“Кроме того, мы настаиваем на создании рабочей группы для наработки законопроектов, которые дадут возможность снизить тарифы”, - сказал Ляшко.
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