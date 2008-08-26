Медведев объяснил, почему признал независимость Абхазии и Южной Осетии

Президент Росси Дмитрий МЕДВЕДЕВ призвал другие государства признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

Об этом он заявил в своем обращении к гражданам России, текст которого размещен на сайте Президента РФ.

«Президенты Южной Осетии и Абхазии, основываясь на результатах референдумов и решениях республиканских парламентов, обратились к России с просьбой о признании государственного суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Совет Федерации и Государственная Дума проголосовали в поддержку этих обращений.

Исходя из сложившейся ситуации необходимо принять решение. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами – я подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Россия призывает другие государства последовать её примеру», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Госдума и Совет Федерации России обратились к Президенту РФ Д.МЕДВЕДЕВУ с просьбой рассмотреть вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств.

Сегодня Д.МЕДВЕДЕВ подписал указы о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

После такого решения Д.МЕДВЕДЕВА Грузия обвинила Россию в насильственном захвате Южной Осетии и Абхазии.

По данным агентства Рейтер, заместитель министра иностранных дел Грузии Гига БОКЕРИЯ заявил: "Это неприкрытая аннексия данных территорий, которые являются частью Грузии". Он также добавил, что Тбилиси позже выступит со специальным заявлением на эту тему.

Ранее страны «Большой семерки» призывали Россию не признавать независимость этих самопровозглашенных республик.