Яценюк сегодня едет в затопленные села

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК 26-27 августа посетит Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую и Винницкую области, которые больше всего пострадали от наводнения в конце июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в ходе рабочей поездки А.ЯЦЕНЮК примет участие в научно-практической конференции педагогических работников, осмотрит затопленные территории сел, встретится с руководителями органов местного самоуправления, исполнительной власти районов и населенных пунктов пострадавших районов.