Павлычко пойдет к Януковичу, чтобы предупредить о смертельной опасности

Председателем Украинского Всемирного Координационного Совета (УВКС) избран Дмитрий ПАВЛЫЧКО.

Как передает корреспондент УНИАН, за эту кандидатуру на IV Всемирном форуме украинцев проголосовал почти весь зал, кроме 7 делегатов, которые были против и 4 - воздержались.

На эту должность претендовали также Михаил РАТУШНЫЙ и Павел МОВЧАН. Но они сняли свои кандидатуры в интересах Д.ПАВЛЫЧКО.

Д.ПАВЛЫЧКО, выступая на собрании УВКС, отметил, что ему эта должность нужна для того, чтобы “иметь возможность открывать двери власти”. Он подчеркнул, что украинскому обществу “нужно держаться ЮЩЕНКО (речь идет о Президенте Украины - УНИАН), если хотим строить украинское государство”.

Он отметил, что неуместны выкрики, в частности, на ІУ Всемирном форуме украинцев, относительно якобы измены В.ЮЩЕНКО.

Д.ПАВЛЫЧКО подчеркнул, что он будет ходить к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ, чтобы “сказать, что второй государственный язык – это смертельная опасность” для Украины. По его словам, он также обратится к В.ЯНУКОВИЧУ, чтобы “те капиталы, которые стоят за ним, создали фонд УВКС”.

Он акцентировал на том, что считает, что именно Президент В.ЮЩЕНКО должен своим указом приравнять воинов УПА к ветеранам Великой Отечественной войны, поскольку Верховная Рада этого делать не хочет.”

Также на форуме избран президиум УВКС в составе 36 человек, 12 из которых – представители Украины, по 12 – от восточной и западной диаспоры. В этот президиум от Украины, в частности, вошли М.РАТУШНЫЙ (депутат четвертого созыва - УНИАН), Иван ДРАЧ, а также народные депутаты Лилия ГРИГОРОВИЧ и Павел МОВЧАН.