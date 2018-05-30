Вехи недели. Гримасы информационной войны, тарифные страсти и второй срок Порошенко

Хотя на Донбассе по-прежнему горячо, и сохраняется угроза возобновления полномасштабных боевых действий, основной фронт российско-украинского противостояния переместился в информационное поле. Именно здесь вспыхивают ожесточенные схватки за суверенитет и идентичность, здесь формируются образы государств, претендующих на активное участие в выписывании повестки дня для Центральной и Восточной Европы. Мир вокруг Украины становится все менее спокойным, и эта тенденция является тревожной.

Спикер парламента Андрей Парубий выразил уверенность, что наша страна побеждает в информационной войне с Россией. Причина этого – продление Европейским Союзом санкций против России еще на полгода. Позиция главы законодательного органа понятна и имеет право на существование, но в оценках ситуации оказался куда точнее академик Владимир Горбулин. Он полагает, что угроза широкомасштабного российского вторжения сохраняется, и не стоит тешить себя иллюзиями относительно скорого распада Российской Федерации. Директор Национального института стратегических исследований полагает, что Украине необходимо действовать проактивно и асимметрично, чтобы выстоять в противостоянии с Россией.

Государственные мужи «сразу вдруг», как говорят на флоте, обратили внимание на состояние украинских ВМС. Сегодняшний их потенциал трудно назвать достаточным для серьезного влияния в Азовском и Черном морях, но спешить расставаться со статусом морской державы однозначно не стоит. Украине необходим эффективный военный флот, способный решать задачи пусть не сегодня, но уже завтра. К примеру, без его создания говорить о серьезности намерений вернуть Крым проблематично. Порошенко назначил полновесным главнокомандующим ВМСУ Игоря Воронченко, побывавшего в российском плену во время аннексии Крыма.

Верховной Раде осталось проработать до каникул две недели в пленарном режиме, хотя Андрей Парубий не исключил, что весенняя сессия продлится до сентября, дабы законодатели могли в случае необходимости отреагировать на проблемы, требующие оперативного решения. Кроме «проблемы Онищенко», согласие на привлечение которого к ответственности дал антикоррупционный парламентский комитет, под куполом будут идти ожесточенные бои за размер тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сомневаюсь, что миллионы украинцев успокоило обещание Владимира Гройсмана от имени государства доплачивать разницу. Владимир Борисович располагает хорошим публичным опытом, но Юлия Тимошенко рассматривает тарифную тему как инструмент собственного политического ренессанса. Поэтому лидер «Батькивщины» будет настырно манипулировать цифрами и фактами, призывая «остановить тарифный геноцид» всюду, где представится возможность. При этом Надежда Савченко делает все более противоречивые, но от того не менее резонансные заявления, стремительно теряя статус «надежды нации».

Политическая девальвация Надежды Савченко и повышенная активность Юлии Тимошенко имеют значение с точки зрения предстоящих президентских выборов, которые должны пройти весной 2019 года. Времени до них еще много, но лидер фракции БПП и доверенный президентский советник Игорь Грынив уже анонсировал участие в них действующего главы государства. Ход, возможно, покажется поспешным, но у Порошенко сегодня нет иного выхода, как использовать формат «гонка за лидером». Главные события в этом изнурительном политическом марафоне, официальный старт которого президентские оппоненты постараются максимально приблизить, еще впереди.

Евгений Магда