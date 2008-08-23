В Укрспецэкспорте рассказали, что за оружие передавали Грузии

Военно-техническое сотрудничество с Грузией занимает важное место в общей системе организации поставок вооружений и военной техники Украины и осуществляется открыто, легально, в рамках международных договоренностей.

Об этом заявил в эксклюзивном комментарии еженедельнику «Зеркало недели» генеральный директор ГК «Укрспецэкспорт» Сергей БОНДАРЧУК.

«Важный нюанс состоит в том, что мы поставляли Грузии почти исключительно оборонительную технику или системы обнаружения», - подчеркнул он.

Речь идет, в частности, о комплексах ПВО ЗРК «Бук» и ЗРК «Оса-АКМ», станциях пассивной радиоэлектронной разведки «Кольчуга-М», РЛС 36Д6-М, учебных самолетах L-39, вертолетах поддержки Ми-24, а также партии автомобилей «КрАЗ-6510» и запасных частях к военной технике, сказал С.БОНДАРЧУК.

«Поставлялись и танки, но в этой части Украина по поставкам заметно уступает той же Чехии. И действовали мы в условиях жесткой конкуренции. Не поставили бы мы, подобную технику поставили бы другие», - сообщил С.БОНДАРЧУК.

При этом он подчеркнул: «Все поставки осуществлялись открыто, легально и без излишнего ажиотажа. Грузия - давний партнер Украины, и никаких ограничений на военно-техническое сотрудничество никогда не было. Мы действовали в рамках международных договоренностей».