Янукович напомнил, что он - не прокурор: будет информация - ответит

Председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что не может дать оценку обвинениям со стороны Секретариата Президента в измене национальным интересам Украины премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО из-за отсутствия информации по данному вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня журналистам.

“У меня нет никакой информации по этому поводу. Если бы она была, я бы дал ей оценку. Но, безусловно, идет политическая борьба и противостояния, в которых применяются любые средства. В обществе это всем понятно. Поэтому здесь должна быть конкретика. Когда она будет - тогда будет и ответ”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим он добавил, что “не является следователем и прокурором. “Я - политик”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст в правоохранительные органы для детального изучения материалы о признаках государственной измены и политической коррупции в действиях премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение о поддержке кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий о пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

21 августа пресс-группа СБУ сообщила, что ведомство получило от Секретариата Президента Украины документы, в которых изложена информация о деятельности Кабинета министров Украины во вред национальным интересам государства.

По словам руководителя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, материалы, которые получила Служба безопасности от Секретариата Президента относительно деятельности Кабинета министров, содержат семь достаточно серьезных позиций в сфере национальной безопасности.

“Я подтверждаю получение документов от Секретариата Президента, в которых есть информация о деятельности Кабинета министров в связи с тем, что такая деятельность может нанести вред интересам Украины”, - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.