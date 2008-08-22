Стецькив: попытка СП уничтожить Тимошенко ударит по Ющенко

Целью Секретариата Президента является уничтожение Юлии Тимошенко, как кандидата на президентских выборах, считает народный депутат от блока НУ-НС Тарас Стецькив.

По мнению нардепа, заявления чиновников с Банковой выходят за рамки политической этики и здравого смысла. Также он убежден, что заявления чиновников Секретариата согласованы с руководителем Виктором Балогой, и, очевидно, самим Виктором Ющенко.

“Главная цель этой провокации - иначе назвать такие выпады просто нельзя - бесспорно, политическая дискредитация и политическое уничтожение премьер-министра как конкурента нынешнего Президента на будущих президентских выборах", – заявил нардеп в интервью львовскому «Экспрессу».

Стецькив считает, что «все обвинения президентской канцелярии стали логичным продолжением его политики в отношении Кабинета Министров, начатой еще в начале этого года». В то же время избранный способ, по мнению парламентария, никоим образом не является удачным.

“Последствием такой действий, во-первых, будет дискредитация не премьер-министра, а авторов обвинений. Во-вторых, это приведет к существенному ослаблению и подрыву института президента как такому и конкретно Виктора Ющенко. В-третьих, это станет серьезным ударом по демократической коалиции. Так как если общество видит, как одна часть парламентского большинства нападает на другую, то о каком доверии к такой коалиции может идти речь?! И, в-четвертых, эти голословные обвинения слишком сильно бьют по международному авторитету Украины как государства", - отметил Стецькив.

Он советует премьер-министру не реагировать на «бессмысленные обвинения». Когда же Президент захочет узнать о позиции главы Кабмина по тем или иным вопросам, достаточно спросить об этом непосредственно у премьер-министра, считает Стецькив.