БЮТ требует от Ющенко забрать орден у Черновецкого

Фракция Блока Юлии Тимошенко осуждает «практику безответственной и аморальной раздачи орденов, медалей и грамот», особенно в том случае, когда высшие государственные награды раздаются «разным проходимцам и откровенным авантюристам», и предлагает Президенту Украины отменить свой указ о награждении орденом Ярослава Мудрого V степени мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как говорится в заявлении фракций БЮТ, переданном агентству УНИАН, «в этом контексте мы расцениваем вручение Виктором ЮЩЕНКО ордена Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ как издевательство над здравым смыслом и всей государственной символикой. Особый цинизм – наградить киевского градоначальника, который всем известный своей эпатажностью, неадекватностью и коррупционными действиями, – орденом князя Ярослава по прозвищу Мудрый. Хотим напомнить главе государства, что Ярослав Мудрый собирал вместе земли Киевской Руси и строил государство, а не раздавал земельные участки налево и направо родственникам, друзьям и чиновникам».

Во фракции БЮТ также напомнили, что «государственные награды в цивилизованном мире обычно дают за честный и безупречный труд, за службу Отечеству, за героические действия по защите национального суверенитета и независимости, но – не за коррупцию, не за соучастие в теневых операциях, не за принадлежность к уголовно-олигархическим кругам».

Авторы заявления допускают, что, «возможно, Президент Украины забыл, что на Майдане 2004-го он лично обещал „Бандитам – тюрьмы?”. Ведь сегодня, очевидно, исповедуется другой лозунг „Бандитам – награды”. Как подобные действия будут восприняты людьми, которые по праву и по чести награждены высокими государственными наградами, в Секретариате президента, по-видимому, никого не интересует.

Создается впечатление, что сегодня глава государства, вместо обещанной борьбы с бандитами, больше занимается уничтожением коалиции демократических сил и преследованием своих бывших коллег и соратников, которые бок о бок стояли с ним на Майдане».

Фракция Блока Юлии Тимошенко рекомендует Президенту В.ЮЩЕНКО отменить свой указ о награждении орденом Ярослава Мудрого V степени мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и прекратить «позорную практику вручения государственных наград и отличий коррупционерам».